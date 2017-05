"Ma ütlesin seda, et Eesti on tugev NATO toetaja, ma tänan, et USA on toetanud ka Eestit ja ma ütlesin, et Eesti on see riik, kes panustab 2,17 protsenti," kirjeldas Ratas.

Eesti kuulub viie riigi sekka NATO 28 liikmesriigist, kes kahe protsendi kaitsekulude nõuet täidavad.