Eesti on osalenud aruteludes ISISe vastase koalitsiooni moodustamiseks

ISIS-e vastase suure koalitsiooni moodustamiseks on Eesti juba pidanud konsultatsioone nii USA kui ka teiste partneritega, tunnistas kaitseminister Margus Tsahkna. Eesti osaleb praegu Iraagis treeningmissioonil kümne kaitseväelasega, kuid mis võiks saada Eesti panuseks võitluses ISIS-ega, on arutelu teema.

Eesti on saatnud Iraaki kümme instruktorit koostöös Ameerika Ühendriikidega väljaõpetama sealseid sõdureid. Riigikogu arutab veel viie koolitaja saatmist meedikute ja pioneeride väljaõpetamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd, kui NATO tippkohtumisel otsustati, et tuleb tugevdada jõupingutusi ISIS-e vastu Iraagis, ütles kaitseminister Brüsseli korrespondent Epp Ehandile, et Eesti peab kaaluma ka lahingüksuse saatmist Lähis-Ida sõjatandrile. Konsultatsioonid selleks käivad.

"Meil on täna väga olulised väikesed treeningmissioonid, rahu tagamise missioonid, aga meil pole mõnda aega olnud sellist sõjalist missiooni, milleks me peame valmis olema. /../ Sellest on täna vara rääkida, aga ei ole mingi saladus, et just ISIS-e vastase suure koalitsiooni teemadel oleme konsulteerinud nii USA kui ka teiste partneritega, et mis meie panused võiksid olla," rääkis Tsahkna.

Nagu varemgi, oleks allüksus osa suurema riigi väekontingendist. Eesti on teinud koostööd USA ja Suurbritanniaga vastavalt Iraagis ning Afganistanis. Samad riigid panustavad oluliselt praegu kohapeal Eesti julgeoleku tagamisel.

Sõja iseloom on aga muutunud võrreldes selle ajaga, kui Eesti kompanii viimati võitlustandril oli.

"Nüüd käivad ikkagi päris reaalsed lahinguoperatsioonid ISIS-e vastu. Minu teada Mosuli linna ei ole veel vabastatud. Kuniks Iraagi territoorium on vabastatud ja siis kanduvad lahingud üle Süüria pinnale, kui võetakse ära ka Raqqa. Siis on ISIS-el lõpp peal," rääkis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.

Sõjalise missiooni aluseks nagu igasuguse välismissiooni puhul on riigikogu luba.