Seeder: Reformi eelnõu ühisdeklaratsioonidest pole rakendatav

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles ERR-i raadiouudistele, et eelnõust võiks saada proovikivi IRL-ile. "Kas IRL jätkab Keskerakonna toetamist ja uute maksude kehtestamist või toetavad nad ühiste deklaratsioonide taastamist kõikidele peredele."

IRL esimees Helir-Valdor Seeder hajutas Pevkuri lootused ja ütles, et eelnõu on halb.

"Arvestuslik kulu, mis selle eelnõu rakendamiseks läheb, on kordades suurem, kui on välja toodud seletuskirjas. Sellisel kujul see eelnõu ei ole üldse reaalsesse ellu rakendatav. Seega seda eelnõu me kindlasti toetada ei saa. Küll aga me toetame, nagu oleme välja öelnud, abikaasade ühise deklareerimise säilitamist kujul, nagu ta varasemalt oli," ütles Seeder.

"Ilmselt selle baasilt, et oleme selle väga jõuliselt välja öelnud, ongi Reformierakond oma eelnõu meie sõnumi sabas esitanud. Aga selle eelnõu kvaliteet ei kannata seaduseks vormimist," lisas IRL-i juht.

Seeder lubas, et kui koalitsioon on täpselt kokku leppinud, millisel kujul abikaasade ühisdeklareerimine taastatakse, tullakse vastava eelnõuga välja.