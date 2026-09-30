X!

Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku

Eesti
Leo Kunnas ja Meelis Kiili.
Leo Kunnas ja Meelis Kiili. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Parteitud riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad tuleva aasta märtsikuu riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Kiili sõnul mängisid otsuse langetamisel olulist rolli ühised vaated julgeolekule ja ühiskondlikule arengule.

"Hakkan Keskerakonnaga koostööd tegema, aga parteisse ma ei astu," ütles Kiili kolmapäeva hommikul ERR-i venekeelsele portaalile.

Pakkumine toetada Keskerakonda julgeolekuküsimustes tehti talle ja Leo Kunnasele ühiselt.

"Need ajad on sellised, et kõrvale astumine oleks ebamõistlik. Hindasin oma võimeid, potentsiaali, tehtud tööd ja tervist ning mõistsin, et olen suurepärases vormis ja mul on palju pakkuda. Lõpliku otsuse tegin pärast seda, kui sain oma programmi ja visiooni Keskerakonna juhtkonnale esitleda. See oli sisukate arutelude seeria ja tundsin, et mind mõisteti," ütles Kiili.

Oma programmi põhipunktidest rääkides rõhutas Kiili vajadust konsolideerida ühiskonda riigikaitse küsimustes.

"Me ei tohi ühiskonda lõhestada, vaid pigem seda tugevdada. Kaitse ei ole ainult sõjaline kaitse, see on ka avalik julgeolek. See tähendab majandust, see tähendab sotsiaalseid sidemeid," ütles Kiili.

Küsimuse, kas Kiilist saab Ida-Virumaal Keskerakonna nimekirja esinumber, jättis ta lahtiseks.

"Ma olen sealt pärit, ma elan seal. Aga me pole veel kokku leppinud, kus ma kandideerin," ütles Kiili.

Tema sõnul tehti koostööettepanekuid ka teistelt erakondadelt, kuid läbirääkimisi ta nendega ei pidanud.

Kiili kinnitas, et ka Leo Kunnas kandideerib Keskerakonna nimekirjas. Kiili sõnul konsulteerisid nad omavahel tihedalt, kuna leidsid palju ühist ka praeguses riigikogus, olles riigikaitsekomisjonis.

"Kuigi esindasime erinevaid fraktsioone, on meie ühisosa väga suur. Suutsime koostada riigikaitseraporti, mis ületas parteipiire. Meil on ühised vaated ja arusaamad," ütles Kiili.

Keskerakond saatis kolmapäeva hommikul ajakirjandusele kutse Toompeale, kus "tutvustatakse riigikogu saadikuid, kes hakkavad tegema koostööd Keskerakonna fraktsiooniga ja kandideerivad Keskerakonna nimekirjas parlamenti".

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

muusikapäev

muusikaline mõõduvõtt

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:11

Briti mereväe ülem: JEF loob uued lahinguüksused ja saab meie tuumaheidutuse

08:58

Marti Soosaar: roheline väljapääs patiseisust Eesti poliitikas

08:50

Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku

08:43

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:42

Raivo E. Tamm: mul tulevad iga asja peale pisarad silma

08:37

Esimesena asetatud Lajal kaotas Prantsusmaal maratonmängu

08:30

Allikson: kriisi ajal kalli hinnaga mahutitesse gaasi ostmine kõige targem pole

08:13

Pikalt kümnekesi mänginud U-21 koondis kaotas Prantsusmaale kahe väravaga

07:51

Trump ja AI-firmad sõlmisid vabatahtliku ohutuskokkuleppe

07:21

Venemaa õhurünnakus Kiievile hukkus laps Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

29.09

Kapo: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa Uuendatud

29.09

Kapo juht: rünne Milremi vastu oli esimene katse, mis õnnestus

29.09

Joller läks patsiendisaladuse kaitse teemal arstidega laupkokkupõrkesse

28.09

Eestis levivad taas sügelised

29.09

Aastaga tõusid palgad kõikides ministeeriumites

29.09

Galerii: Tallinna suurest Prismast sai Coop Peremarket

29.09

Kaug-Idas kukkus alla Venemaa strateegiline pommituslennuk

29.09

Sikkut: riigieelarve probleemide juurikas on maksuküüru kaotamine

29.09

Lähis-Ida naftaeksport näitab taastumise märke

29.09

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

ilmateade

SPORT

08:37

Esimesena asetatud Lajal kaotas Prantsusmaal maratonmängu

08:13

Pikalt kümnekesi mänginud U-21 koondis kaotas Prantsusmaale kahe väravaga

00:06

Kristal: kasutamata võimalused jäävad kripeldama

00:00

Eesti ja Bulgaaria mängisid Rahvuste liigas väravateta viiki Uuendatud

loe: kultuur

29.09

Kultuuriasutused vajavad ellujäämiseks senisest enam omavalitsuste tuge

29.09

Tänavune disaininädal on taas väga esemerohke

29.09

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

29.09

Barbara Lehtna esitleb Kanuti Gildi Saalis 90-ndatest inspireeritud lavastust

loe: eeter

08:42

Raivo E. Tamm: mul tulevad iga asja peale pisarad silma

29.09

"Eesti mäng" tähistab 15 aastat ETV eetris

29.09

Jaagup Kreem: minu südame panevad alati heldima lapsed ja kassid

29.09

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

Raadiouudised

29.09

Kapo juht: Venemaalt lähtuv sabotaažikatsete oht püsib

29.09

Leis: osa teetööde tähtaegu võib edasi lükkuda

29.09

Päevakaja (29.09.2026 18:00:00)

29.09

VKG avas Uus-Kiviõli kaevanduse

29.09

Tartu ülikooli Narva kolledžis avati Robokoda

29.09

Anthropic hoiatab tehisaru kiire arengu ohtude eest

29.09

Euroopa Liit plaanib metaanimääruse rakendamise edasi lükata

29.09

Tööelu manifest soovitab tööõigust uuendada ja juhtimiskultuuri parandada

29.09

Raadiouudised (29.09.2026 15:00:00)

29.09

Michal andis riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo