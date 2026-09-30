Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku

"Hakkan Keskerakonnaga koostööd tegema, aga parteisse ma ei astu," ütles Kiili kolmapäeva hommikul ERR-i venekeelsele portaalile.

Pakkumine toetada Keskerakonda julgeolekuküsimustes tehti talle ja Leo Kunnasele ühiselt.

"Need ajad on sellised, et kõrvale astumine oleks ebamõistlik. Hindasin oma võimeid, potentsiaali, tehtud tööd ja tervist ning mõistsin, et olen suurepärases vormis ja mul on palju pakkuda. Lõpliku otsuse tegin pärast seda, kui sain oma programmi ja visiooni Keskerakonna juhtkonnale esitleda. See oli sisukate arutelude seeria ja tundsin, et mind mõisteti," ütles Kiili.

Oma programmi põhipunktidest rääkides rõhutas Kiili vajadust konsolideerida ühiskonda riigikaitse küsimustes.

"Me ei tohi ühiskonda lõhestada, vaid pigem seda tugevdada. Kaitse ei ole ainult sõjaline kaitse, see on ka avalik julgeolek. See tähendab majandust, see tähendab sotsiaalseid sidemeid," ütles Kiili.

Küsimuse, kas Kiilist saab Ida-Virumaal Keskerakonna nimekirja esinumber, jättis ta lahtiseks.

"Ma olen sealt pärit, ma elan seal. Aga me pole veel kokku leppinud, kus ma kandideerin," ütles Kiili.

Tema sõnul tehti koostööettepanekuid ka teistelt erakondadelt, kuid läbirääkimisi ta nendega ei pidanud.

Kiili kinnitas, et ka Leo Kunnas kandideerib Keskerakonna nimekirjas. Kiili sõnul konsulteerisid nad omavahel tihedalt, kuna leidsid palju ühist ka praeguses riigikogus, olles riigikaitsekomisjonis.

"Kuigi esindasime erinevaid fraktsioone, on meie ühisosa väga suur. Suutsime koostada riigikaitseraporti, mis ületas parteipiire. Meil on ühised vaated ja arusaamad," ütles Kiili.

Keskerakond saatis kolmapäeva hommikul ajakirjandusele kutse Toompeale, kus "tutvustatakse riigikogu saadikuid, kes hakkavad tegema koostööd Keskerakonna fraktsiooniga ja kandideerivad Keskerakonna nimekirjas parlamenti".