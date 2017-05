Mihhail Korb otsustas eelmisel kolmapäeval pärast kohtumist peaminister Jüri Ratasega, et astub meediasse jõudnud NATO-vastalise kommentaari tõttu tagasi.

Korb ütles vahetult pärast kohtumist ajakirjanikele, et tegi otsuse koalitsiooni tervise huvidest lähtuvalt: "Soovin, et koalitsioon jätkaks. Arvan, et tänane koalitsioon on Eesti hea tuleviku garantii ja mina ei taha selle koalitsiooni tööle takistusi tekitada, sest on päris palju selle poole aasta jooksul tehtud ja suuri asju on veel ees."

Ajalehe Lääne Elu vahendusel tuli avalikuks, et Korb ütles möödunud teisipäeval Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt.

"Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt. Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATO-st eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi," rääkis Korb veteranidega kohtudes.

Hilisemas pressiavalduses palus Korb vabandust ja teatas, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid.

Pärast seda võtsid sõna nii kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) kui ka välisminister Sven Mikser (SDE), kes mõlemad leidsid, et selliste seisukohtadega minister ei saa valitsuskabinetis jätkata. Sama meelt olid pärastlõunal mitmed opositsioonipoliitikud.

Varasemad spekulatsioonid ei pidanud paika

Ajalehed pakkusid möödunud nädalal Mihhail Korbi lahkumise järel vabanevale riigihalduse ministri kohale erinevaid kandidaate; enim korduvad Veikko Luhalaiu, Marko Šorini ja Andrei Novikovi nimed. Jaak Aabi ei mainitud kordagi.

Korbi riigikogusse naasmise korral peab valimistulemuse kohaselt talle koha vabastama Keskerakonna fraktsiooni liiga Marko Šorin.

Korb kogus 2015. aasta riigikogu valimistel 1904 häält.

Jaak Aab (57) lõpetas 1986. aastal Tallinna pedagoogilises instituudi vene keele ja kirjanduse õpetajana. Keskerakonda kuulub ta 1994. aastast.

Aastatel 2005-2007 oli Aab sotsiaalminister.

Möödunud aasta 25. septembril määras Keskerakonna juhatus pärast Oudekki Loone tagandamist peasekretäri kohalt Jaak Aabi erakonna peasekretäri kohusetäitjaks. 5. novembri 2016 kinnitas erakonna kongressil valitud uus juhatus Aabi erakonna peasekretäriks.