Prokurör taotleb PERH-i eksjuhtidele tingimisi vangistust

Evestuse hinnangul tuleb Allikule mõista tingimisi kaheaastane vangistus kolmeaastase katseajaga ja Kilgile tingimisi ühe aasta ja kaheksa kuu pikkune vangistus kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Samuti taotles Evestus Allikule lisakaristusena kolmeks aastaks juhtival kohal töötamise keelu kohaldamist ning Kilgile sarnast keeldu kaheks aastaks.

Lisaks sellele palus Evestus mõista Allikult välja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastav summa ligi 11 600 eurot ja Kilgilt konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastav summa üle 5200 euro.

"Kohtumenetluse vältel oleme korduvalt vaielnud selle üle, kas kliendiüritustel osalemine on seaduse silmis rikkumine või mitte. Kõnealuse kriminaalasja fookuses olid hankepartnerite poolt korraldatud ja tasutud reisid," ütles Evestus.

Tegemist on äriühingutega, kes on osalenud süüdistuse kohaselt hangete läbiviimisel ning nn kliendiüritus ja reisid olid pakutud nendele ametnikele, kes olid kaasatud otsustamisprotsessi või juhtisid vastavat valdkonda.

"Julgen väita, et tegemist on pistise mõttes pakutud hüvedega. Selline käitumine viitab huvide konfliktile, samuti ebavõrdsusele teiste hankel osalejate suhtes ning tõstab prokuratuuri hinnangul äraostmise võimalust," ütles prokurör ning lisas, et sellise süüdistatavatele omistatava käitumise näol tegemist on pigem normi kui erandiga. Reiside vastuvõtmine ja kliendiüritustel osalemine ei olnud süüdistatavate poolt raviasutuse muu juhtkonna ega nõukoguga kooskõlastatud.

Kaitsja Margus Kurm leidis kohtuvaidluses, et nii Allik kui Kilk tuleb kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista.

Riigiprokuratuur süüdistab Allikut ja Kilki korduvas pistimise võtmises grupis, millega on hõlmatud varem kelmusena ette heidetud teod, samuti omastamises.

Kohus langetab otsuse 29. septembril.

Helmes on kriminaaluurimise all

9. mai istungil teatas Evestus, et prokuratuur käivitas kriminaaluurimise, et kontrollida tarkvarafirma Helmese poolt juriidilise isikuna võimalikku korduvat altkäemaksu andmist.

Helmese ja firma esindaja Andres Kuke võimalikku seaduserikkumist uurib keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.

Evestus märkis toona kohtuistungil, et kohtualused rääkisid oma ütlustes, et puhkusereisid, mis nende väitel Helmes AS tasus vastutasuna nende tehtud töö eest, olid kooskõlastatud Helmese esindaja Andres Kukega ning sellest tulenevalt käivitaski prokuratuur kriminaaluurimise.

Kahtlustuse kohaselt pani Andres Kukk toime korduva pistise andmise, mis alates 2015. aastast on kvalifitseeritav altkäemaksu andmisena ametiisikule vastutasuna temapoolse ametiseisundi kasutamise eest, mis on toime pandud vähemalt teist korda.

Kahtlustuse kohaselt pani Helmes toime sama kuriteo juriidilise isikuna.

Helmese ja Kuke kriminaalasi ei kuulu lahendamisele praegu kohtu all oleva PERH-i eksjuhi Tõnis Alliku ja haigla IT juhi Marko Kilgi süüasjaga.

Süüdistus

Algselt esitatud süüdistuse kohaselt võttis PERH-i juhatuse endine esimees Allik korduvalt altkäemaksu, mille vastutasuna tagas ta aastate jooksul olla raviasutuse toitlustajaks samas kriminaalasjas süüdistuse saanud osaühingul.

Süüdistuse järgi sõlmis raviasutus mitmel korral riigihanke läbiviimise tulemusel lepingud süüdistuse saanud osaühinguga ning vastutasuks sai PERH-i juht mitmel korral käia selle ettevõtte kulul Saksamaal toimuval Oktoberfesti üritusel.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse kinnitusel näitas uurimine, et ühepäevased Müncheni Oktoberfesti külastused oli lõbu-, mitte tööreisid.

Süüdistuse kohaselt käisid süüdistatavad PERH-ile infosüsteemide arendustöid teinud Helmese kulul ja teadmata lisaks lubatud tööalastele välisreisidele koos pereliikmetega ka erinevatel puhkusereisidel.

Uurimise käigus leidis PERH-i pikaaegne IT-lahenduste partner Helmes, et on kandnud üle 10 000 euro kahju, sest Allik ja Kilk esitasid oma reiside kohta valeandmeid ja neljal reisil polnud mingit pistmist töö- ja kliendisuhetega.

Allik ja Kilk endal süüd ei näe.

"Ma olen endiselt arvamusel ja seisukohal, et ma ei ole haigla huve kuidagi kahjustanud, ma ei ole seadusi rikkunud, aga mõned asjad, mis on tehtud, teeks ma täna teistmoodi," on ta "Aktuaalsele kaamerale" kinnitanud.

PERH-i toitlustajate osas menetlus lõpetati

Harju maakohus lõpetas aprilli lõpus PERH-i eksjuhtide kriminaalasjast eraldatud PERH-i toitlustajate süüasja, kuid pani süüdistatutele kohustuse tasuda riigile 1000-5000 eurot

Kohus lõpetas menetluse otstarbekuse kaalutlustel PERH-i toitlustusjuhi Anu Vähi ning haiglale pikalt toitlustusteenuseid osutanud P. Dussmann Eesti OÜ ja selle juhi Anella Stimmeri osas.

Kohtumääruse kohuaselt peab P. Dussmann Eesti OÜ tasuma riigile 5000 eurot, Stimmer 2000 eurot ja Vähi 1000 eurot. Kõik kolm peavad rahalise kohustuse täitma hiljemalt 25. oktoobriks.