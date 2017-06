Algab kohus Edgar Savisaare üle

See, et Savisaarel tuleb kohtu ette astuda, sai lõplikult selgeks juuni alguseks, kui kohtuarstlik ekspertiis leidis, et ametist tagandatud Tallinna meer on vaatamata oma kehvale tervisele siiski suuteline kohtuprotsessil osalem.

Riigiprokuratuur on esitanud süüdistused korruptsioonikuritegudes kohtumäärusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, volikogu esimehele Kalev Kallole, endisele linnavalitsuse nõunikule Priit Kutserile, MTÜ-le Eesti Keskerakond ning viiele ettevõtjale: Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile ja Aivar Tuulbergile.