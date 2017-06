Tartus sündis Arena keskuse loomisele pühendunud valimisliit

Tartus loodi valimisliit, mille põhieesmärk on koguda toetust juba paar aastat idee tasandil püsinud Arena keskuse rajamiseks. Praegu on nende nimekirjas kümmekond liiget.

Tanel Teini juhitava reklaamibüroo seinal Tartu kesklinnas on tahvel, millele keegi on suurte roheliste trükitähtedega kirjutanud loosungi „Tartu eest". See ongi uue valimisliidu nimi, vahendasid ERRi raadiouudised.

Loosungi alla on punase vildikaga niisama suurelt kirjutatud „Arena". Järgneb hulk märksõnu, näiteks et neljarealine maantee ja 5000 inimest üritusel võrdub 500 000 eurot kaudset tulu.

Uue valimisliidu ühe eestvedaja Tanel Teini sõnul lubavadki nad valijatele, et seisavad Arena Tartu idee eest.

"Me oleme tartlased, kes taotlevad Tartule innovatiivsema suuna andmist, et inimesed julgeksid kastist välja mõelda, mõelda natuke suuremalt, mitte kogu aeg ühe eelarve piires. 2015. aastal meile mandaat kaasava eelarve võiduga anti ja täna me hoiame seda ideed elus," sõnas ta.

Tein meenutas kahe aasta tagust Tartu kaasava eelarve hääletust, mil Arena Tartu eskiisi tegemine sai ligi seitsmest tuhandest häälest peaaegu tuhat endale. Tänavu aprilliks saigi valmis koguni kaks eskiisi, mille järgi maksaks konverentside, kontsertide ja spordiürituste korraldamiseks mõeldud hoone 30-45 miljonit eurot.

Mõte oma valimisliiduga välja tulla oli projekti toetajatel juba tükk aega tagasi. Siiski hellitati lootust, et arena Tartule leitakse enne valimisi ka pisut laiemat poliitilist toetust. Seda siiski ei juhtunud ning Teini kodupartei Reformierakond tuli välja hoopis mõttega rajada Tartusse kultuurikeskus.

Tartu linnapea Urmas Klaas märkis, et tartlased vajavad kindlasti sellist keskust, mis oleks kõigile avatud ja kuhu saaks sisse ilma piletita.

"Aga Tartu Arena, mis on kindlasti väga tore idee, on ikkagi täna Saku suurhalli koopia," nentis ta.

Tanel Tein rõhutab siiski, et ka Arena Tartu kontseptsioon on päris lai. Ta tõi näiteks startup-festivali, rääkis muidu Tallinnas toimuvast Simple Sessionist ja veel paljust muust, mis võiks toimuda just uuel Arenal. Lisaks on Arena Tartu kõrvale tekkinud märksõna "perekeskus", mille sisust küll Tein palju ei rääkinud, kuid usub, et seal võiks olla erinevaid atraktsioone.

Aga kellest siis uus valimisliit ikkagi koosneb? Tanel Teini sõnul mingisuguste poliitiliste ambitsioonide järgi neid liigitada ei saa.

"Täna on kuskil kümmekond tartlast, kes on andnud nõusoleku, ja see tõesti varieerub näitlejatest kuni eraettevõtjateni. Siin on Reformist, IRList, sotsidest, Keskerakonnast - võib-olla me esindamegi rohkem sellist Tartu kogukonda, kes selle asemel, et lihtsalt kritiseerida, soovivad käed külge panna ja oma panuse anda," sõnas Tein.