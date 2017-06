Kahjutuli puhkes Londoni lääneosas asuvas 27-korruselises Grenfell Toweris, kus on 120 korterit. Hoone ehitati 1974. aastal ja seal on 130 korterit.

Sündmuskohal tegutseb 40 tuletõrjeautot ja umbes 200 tuletõrjujat. Londoni kiirabiteenistuse teatel on haiglatesse toimetatud 15 inimest. Politsei ja päästeteenistus tegelevad elanike evakueerimisega.

Kardetavasti on hulk elanikke põlevas kortermajas lõksus. Päästeteenistuse teatel on jõutud evakueerida inimesed hoone 11 alumiselt korruselt. Tuletõrjujatel tuleb tegutseda äärmiselt rasketes tingimustes.

Põlengus sai kannatada vähemalt 30 inimest, teatas Suurbritannia pealinna kiirabiteenistus hiljem kolmapäeva hommikul.

"Me saame kinnitada, et me oleme toimetanud 30 patsienti viide Londoni haiglasse," ütles Londoni kiirabiteenistuse asedirektor Stuart Crichton. lisades, et sündmuskohal on üle 20 kiirabiauto.

Põlengus on surma saanud mitu inimest, teatas Suurbritannia pealinna tuletõrjeülem Dany Cotton sündmuskohal ajakirjanikele.

"Mitu inimest on surma saanud. Ma ei saa kinnitada praegu nende arvu hoone suuruse ja keerulisuse tõttu," sõnas ta.

Rahvusringhäälingu BBC andmetel saadi hädakõne põlengu kohta kohaliku aja järgi pärast kella üht öösel.

Politsei teatel sai põleng alguse hoone ülakorrustelt. Tuli levis praktiliselt kogu hoonele.

Põlengu põhjus ei ole veel teada. Meedias on aga palju spekulatsioone seoses sellega, et tuli niivõrd kiiresti levis.

BBC ajakirjaniku hinnangul võib hoone kokku variseda. Pealtnägijad on aga kirjeldanud seda, kuidas nad nägid lõksu jäänud inimesi maja akendel.

Võitlust põlenguga saab jälgida Sky Newsi otseülekandest:

"I just see flames burning and tragically hear people crying for help" - #GrenfellTower eyewitness accounts: https://t.co/k9KzV7ycO3 pic.twitter.com/GnkHeg3yku — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 14, 2017

"So heartbreaking. We can still see residents coming to their windows."



Eyewitness horror from #GrenfellTower fire: https://t.co/lTNAyd4slr pic.twitter.com/zMYJ5P9BLN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 14, 2017

"A smouldering ruin": Huge fire at west London tower block. @jonathansamuels is there. Latest on Sky News https://t.co/SbM72ncvxV pic.twitter.com/6q9tLDrf8v — Sky News (@SkyNews) June 14, 2017

Huge fire at west London tower block. Sky's @ashishskynews describes a man trapped inside his flat, seen pacing up and down #GrenfellTower pic.twitter.com/2baMV8gDKf — Sky News (@SkyNews) June 14, 2017