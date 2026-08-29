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Londonis puhkenud hiiglaslik põleng häiris metroo- ja rongiliiklust

Välismaa
Londonis reedel puhkenud tulekahju häiris piirkonna raudtee- ja metrooliiklust.
Londonis reedel puhkenud tulekahju häiris piirkonna raudtee- ja metrooliiklust. Autor/allikas: SCANPIX / PA Wire/PA Images / Martin Evans
Välismaa

Londonis Wembley staadioni lähedal asuvas jäätmekäitlusrajatises puhkes reedel suur tulekahju, mis põhjustas häireid linna metroo- ja rongiliikluses.

Londoni tuletõrje (LFB) teatas, et linna loodeosas, Neasdenis Hannah Close'il asuvasse tööstuspiirkonda saadeti tulekahju kustutama 125 tuletõrjujat. Suitsupilved olid nähtavad mitme kilomeetri kauguselt ka Londoni kesklinnas, teatas Briti rahvusringhääling BBC.

LFB sai tulekahjust teate veidi pärast kella 11.30 ning saatis sündmuskohale 20 tuletõrjeautot. Elanikel paluti suitsutõttu hoida aknad ja uksed suletuna.

Tulekahju põhjustas ulatuslikke häireid Londoni metroo Metropolitani liinil ning osalisi sulgemisi oli ka Jubilee liinil, mis kestsid reede õhtuni.

Metropolitani liin oli reede pärastlõunal mitu tundi täielikult suletud. Hiljem avati see osaliselt, kuid rongid ei sõitnud endiselt Harrow-on-the-Hilli ja Aldgate'i vahel. Samuti hilinesid või tühistati rongid London Marylebone'i jaamast ning sinna, sest häiritud oli rongiliiklus Aylesbury suunal, teatas National Rail.

LFB andmetel on põlenud tööstushoone suurus ligikaudu 100 × 150 meetrit.

Londoni tuletõrje abikomissar Andy Pennick ütles sündmuskohalt, et tuletõrjujad pidi tegelema tulekahjuga jäätmete ümberlaadimisrajatises ning selleks telliti kohale 20 tuletõrjeautot.

"See on kauakestev operatsioon, mille käigus jäävad meeskonnad sündmuskohale kogu ülejäänud päevaks, et tulekahju täielikult kustutada," rääkis ta reedel.

"Soovin tänada meie tuletõrjujaid senise raske töö eest ning meie dispetšereid, kes on tegelenud suure hulga kõnedega ja koordineerinud meie tegevust," lisas tuletõrjeülem.

Süttinud rajatis kuulub ettevõttele London Energy, mille omanik on North London Waste Authority. Viimane vastutab jäätmekäitluse eest Barneti, Camdeni, Enfieldi, Hackney, Haringey, Islingtoni ja Waltham Foresti linnaosas.

Ettevõtte pressiesindaja kinnitas, et kõik London Energy töötajad on terved ja keegi pole põlengu tõttu viga saanud.

LFB teatel on tulekahju tekkepõhjus on seni teadmata.

BBC Newsi andmetel ei saanud tööstusalal asuv kaubandusettevõtte Amazon logistikakeskus tulekahjus otseselt kannatada, kuid selle töötajad evakueeriti ettevaatusabinõuna.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BBC

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