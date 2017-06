Londoni kõrghoones jätkusid kustutustööd ka öösel

Londonis on tuletõrjujad öö läbi töötanud, et kustutada lõplikult kolmapäeva hommikul süttinud kõrghoonet Grenfell Tower. Ametlikel andmetel hukkus põlengu tõttu 12 inimest, kuid palju inimesi on endiselt teadmata kadunud ning ilmselt on tegelik hukkunute arv palju suurem.

Ka politsei on öelnud, et põlenud maja uurimise järel ohvrite arv ilmselt tõuseb. Seda kinnitavad ka pääsenute ja pealtnägijate tunnistused, mille kohaselt jäi suur hulk inimesi kiirelt süttinud majja lõksu, vahendasid BBC ja ERR-i teleuudised.

Põhja-Kensingtoni piirkonnas asuv Grenfell Tower süttis põlema kolmapäeval, kohaliku aja järgi natuke enne kella üht öösel. Tuletõrje sai esimese teate kella 0.54 ajal ning esimene brigaad jõudis kohale vähem kui kümne minutiga. Sellel hetkel aga oli suur maja juba leekides.

Esialgsetel andmetel sai põleng aluse neljandalt korruselt.

Sündmuskohal päästeti põlengu ajal 65 inimest ning haiglaravil viibib endiselt 34 inimest, kellest 18 seisund on kriitiline.

24 korrusega majas oli 127 korterit. Hoonet oli renoveeritud 2016. aastal.

Kolmapäeva õhtuks oli peaaegu kogu hoone läbi otsitud ning mõnes kohas tuli alustada järelkustutust. Tuletõrjebrigaadi ekspertide sõnul varemeid kokkuvarisemine ei ähvarda.

Põlengu põhjus on alles selgitamisel, kuid tule kiire levimine on tekitanud avalikkuses palju spekulatsioone ning süüdistusi seoses hoone haldamise ja tuleohutusnõuete täitmisega. Kindlalt on teada näiteks see, et maja elanikud olid haldusfirma peale puuduliku tuleohutuse pärast kaevanud. Ajalehe Guardian ülevaates juhitakse tähelepanu näiteks maja alumiiniumkomposiitfassaadile.

Nii Londoni linnapea Sadiq Khan kui ka peaminister Theresa May on lubanud põhjalikku juurdlust. Samuti on võimud lubanud pöörata rohkem tähelepanu sarnaste kortermajade tuleohutusele. Suurbritannia opositsioonierakonnad on juba nõudnud vastuseid nii tuleohutusnõuete kui ka päästeametnike ressursside asjus.

Kodutuks jäänud inimesed majutati kõigepealt ajutistesse keskustesse, kohaliku omavalitsuse poolt on praeguseks leitud esialgne elupaik 44 leibkonnale.