Tulekahju puhkes laupäeval Kesk-Portugalis Pedrogao Grande piirkonnas ja levis seejärel mitmes suunas.

Peaminister Antonio Costa nimetas katastroofi suurimaks inimtragöödiaks paljude aastate jooksul ja kuulutas välja kolmepäevase üleriigilise leina.

Algselt teatas valitsusjuht 62 inimese hukkumisest, kuid hiljem täpsustas, et surmasaanuid on 61. Ametnikud arvestasid ühte hukkunut kaks korda, ütles ta.

Põlengutes on saanud vigastada veel üle 50 inimese. Kriitilises seisundis on neli tuletõrjujat ja üks alaealine. "Hukkunute arv võib veel tõusta," lausus Costa. "Praegu on prioriteet päästa need, kes võivad jätkuvalt olla ohus."

Kustutustöödel Lissabonist 150 kilomeetrit kirdes Pedrogao Grandes osaleb alates laupäevast pea 700 tuletõrjujat, 350 sõdurit ja 300 sõidukit.

Siseministeeriumi teatel jäi vähemalt 16 inimest autodes tulelõksu Figueiro dos Vinhose ja Castanheira de Pera vahelisel maanteel, Figueiro dos Vinhoses suri kolm inimest vingumürgitusse.

Võimude sõnul on tuletõrjujatel raske põlengukolletesse jõuda, kuna tuli on "väga intensiivne". Kustutustöödel osutavad abi ka Hispaania ja Prantsuse kustutuslennukid.

Tulekahju põhjused ei ole veel kindlalt selgunud, kuid oma osa etendas võimude sõnul viimastel päevade suur kuumus. Pedrogao Grande piirkonnas võis põleng saada alguse kuiva äikesetormi ajal välgulöögi saanud puust, ütles politsei esindaja.