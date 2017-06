Eksperdid peavad Portugali traagiliste metsapõlengute põhjuseks eukalüpti

Portugalis nädalavahetusel puhkenud maastikupõlengutes on praeguseks hukkunud juba rohkem kui 60 inimest ning pääste- ja kustutustööd alles kestavad. Samal ajal aga tuletatakse kohalikus meedias meelde keskkonnateadlaste ja ekspertide hoiatusi eukalüptide istutamise teemal.

Riiklik maantee 236-1 oli tuntud oma kaunite vaadete poolest ning aastakümneid oli piirkonda istutatud eukalüptipuid. Keskkonnateadlased aga hoiatasid juba aastaid, et sellised kuivad metsamassiivid võivad kujutada tõsist ohtu nii keskkonnale kui ka inimestele endile, vahendas Politico.

Laupäeval puhkenud põleng sai tõenäoliselt alguse välgutabamusest, mis süütas piirkonda tabanud kuumalaine tõttu kuivaks muutunud metsa. Leekide levikule aitas kaasa ka tugev tuul.

Paljud ohvritest põlesid oma autode sees ära metsade vahel kulgeval maanteel. Praeguseks on võimud kinnitanud 63 inimese hukkumist. Kustutustöödest võtab osa umbes 3000 tuletõrjujat ning ametnike sõnul on põua jätkumise tõttu olukord endiselt väga keeruline.

Keskkonnaorganisatsiooni Quercus juht ja metsandusekspert João Branco selgitas, et eukalüpt on paljudest teistest puuliikidest oluliselt tuleohtlikum.

"Lehed ja puukoor on väga kergesti süttivad. Puukoore tükid aga ripuvad tüve küljes ning tuul lennutab neid ja seeläbi levivad ka leegid. Suur osa riigi kesk- ja põhjaosast on peaaegu täielikult eukalüptimetsadega kaetud ja see aitab niisuguste põlengutele kaasa," nentis ta.

Austraaliast pärit eukalüpt toodi Euroopasse 18. sajandil esialgu vaid dekoratiivtaimena. Eriti hästi hakkas see levima Portugalis, kus seda hakati hiljem ka teadlikult kasutama taasmetsastamisel.

Erilise hoo sai eukalüpti levik sisse 20. sajandi keskel, kui seda puud hakati kasutama kohalikus paberitööstuses. Praeguseks on omal ajal Austraaliast saabunud eukalüpt Portugali kõige levinum puuliik, mis katab umbes neljandiku kogu metsamassiivist ning on välja surunud ka mitmeid teisi puuliike.

Lisaks tuleohule imevad eukalüptimetsad pinnase väga kuivaks ning hävitavad teiste liikide, sealhulgas ka loomade, elukeskkondi.

Peamine põhjus, miks probleemiga aastakümneid ei tegeletud, tulenes aga sellest, et Portugali võimas paberitööstus tegi poliitikute ja ametnike seas väga jõulist lobitööd. Paberitööstusel on Portugali majanduses oluline roll ka tänapäeval.

Nüüd on aga keskkonnaaktivistid asunud valitsusele uuesti teemat meelde tuletamas ning nad on teinud lisaks eukalüpti leviku piiramisele ka hulgaliselt muid ettepanekuid, kuidas Portugali metsade tuleohutust parandada.