Kaljulaid: vajame nii väga rõõmsat Eestit

President Kersti Kaljulaid ütles laulupeol peetud kõnes, et noorte laulurõõm on meie tulevaste üldlaulupidude rõõm.

Hea Eesti rahvas,

hea laulurahvas,

hea tantsurahvas.

Tänu teile on Eestis see nädal täis rõõmu. Rõõm on tugevam kui vihm, rõõm on tugevam kui torm.

Veel enamgi, rõõm on vapram kui hirm. Noorte laulurõõm on meie tulevaste üldlaulupidude rõõm.

Rahvatants elab me koolides, sest alati on tulemas tantsupidu. Nagu vanasõna ütleb, siis see viis, mis noorelt õpib, see vanalt peab.

Olge uhked ja olge rõõmsad, sest ainult rõõmus inimene on enesekindel ja lahke.

Meil on andmisrõõm, loomisrõõm, avastamisrõõm, lendu minemise rõõm, tagasi tulemise ja taaskohtumise rõõm. See kõik kokku on elurõõm.

Ainult rõõmus inimene naeratab ja ainult naeratavale inimesele naeratatakse vastu. Kui Eesti naeratab, siis naeratavad meile ka teised. Me vajame nii väga rõõmsat Eestit, sest just laulsime: mu isamaa, mu õnn ja rõõm.

Ilusat laulupidu!