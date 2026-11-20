Ilm veel jõule ei meenuta, kuid reedel avati Tallinna Raekoja platsil senisel kujul viimast korda jõuluturg ja ühtlasi süttisid tuled Raekoja platsi jõulupuul.

Tänavu on jõuluturg avatud ka aastavahetusel ning jääb avatuks 6. jaanuarini. Kuigi Tallinn võtab jõuluturu korraldamise enda kanda järgmisel talvel, on juba sel korral näha linnaametnike loomingut. Kesklinna valitsuse töötajate loodud Minimaailm asub jõuluturu ühes majakeses, kus on peidus ka jõuluvana.

Selgi korral müüakse jõuluturul nii käsitööd, piparkooke, sööki kui ka jooki. Müüjate sõnul on kõige populaarsem toode ikka glögi, mille hind varieerub alkohoolsel versioonil seitsmest kaheksa euroni, alkoholivaba joogi saab euro võrra soodsamalt.