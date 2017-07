Siseministeerium soovib müüa Muraste piirivalvekooli kompleksi

Harku vald ja Kaitseliit sooviks endise piirivalve kolledži Muraste õppekompleksi saada endale, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Siseministeerium kaalub hoone müüki, kuna sellest saadav raha kuluks ära sisekaitseakadeemia Narva kolledži ehituseks.

Läinud aasta septembris laiali saadetud dokumendis kirjeldas Kaitseliidu ülem Meelis Kiili kompetentsikeskust, kust juhitaks tööd Eesti vabatahtlikega alates kaitseliitlastest kuni pritsumeesteni.

Vabatahtlike koolituse ja juhtimise kompetentsikeskus võiks oma koha leida just Murastes, usub Kiili.

"Tänavu aprillis leppisidki Harku vald ja Kaitseliit kokku, kuidas Muraste kompleksi ühiselt kasutama hakata. Kaitseliit hakkaks vedama Eesti vabatahtlike tööd koordineerivat kompetentsikeskust. Ühtlasi toimuks Murastes erinevad õppused ja Kaitseliiduga seotud üritused," ütles Kiili.

Tema sõnul võiks muuhulgas kolida Murastesse ka Kaitseliidu arhiivi.

"Harku valla nägemuses võiks aga Murastes korraldada nii spordiüritusi kui konverentse. Ühtlasi saaks kompleksi kasutada majutusasutuse ja õuesõppe kohana," märkis Kiili.

Kiili sõnul oleks järgmise nelja aasta jooksul Kaitseliit valmis kompleksi investeerima ligi 600 000 eurot ning Harku vald 2,4 miljonit eurot ning hiljem lisaksid mõlemad veel umbes sama palju.

"Selle kõige tingimuseks on, et siseministeerium annaks kompleksi Harku vallale tasuta üle," ütles Kiili.

Kiili sõnul teatas siseministeerium juunis, et vald kompleksi niisama ei saa, sest esiteks on kinnistu eest juba pool aastat hoolitsenud Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ning kui siseministeerium seda lõpuks neile üle ei anna, peab keegi hüvitama RKAS-i kulud, mida seni on ligi 15 000 eurot iga kuu eest.

"Olulisem põhjus on aga sisekaitseakadeemia Narva kolledž, mille ehituseks loodetakse osa raha saada just Muraste kompleksi müügist," nentis Kiili.

Siseministeeriumi varade asekantsleri Riho Kupparti sõnul plaanib ministeerium Narva kolledži peale kulutada enam kui 12 miljonit eurot.

Kui palju sellest võiks Muraste kompleksi müügiga katta, Kuppart veel täpselt öelda ei saa, kuid usub, et üks 1-3 miljonit eurot.