SAPTK kogus mullu üle 250 000 euro eest annetusi

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) kogus eelmisel aastal annetustena 265 791 eurot. Käesoleva aasta eesmärkide seas on sihtasutusel oma meediasüsteemi ülesehitamine eelkõige portaali objektiiv.ee laiendamise näol.

Annetuste ja toetustena kogus SAPTK 2016. aastal 265 791 eurot, 2015. aastal oli see summa 244 542 eurot, selgub sihtasutuse majandusaasta aruandest.

Üheks annetajaks oli Fundacija Institut Edukacija, mis tegi 13 000 euro suuruse annetuse.

2015. aastal pälvis SAPTK Aadu Luukase missioonipreemia 32 000 euro väärtuses.

2016. aastal maksis sihtasutus juhatuse ja nõukogu liikmetele töötasu koos maksudega 75 991 eurot. Tööjõukuludeks laiemalt läks sihtasutusel 118 921 eurot. 2015. aastal kulus tööjõukuludeks 78 390 eurot.

SAPTK lubab 2017. aatsal tegeleda oma meediasüsteemi ülesehitamisega. Portaali objektiiv.ee käivitamist ja laiendamist peavad SAPTK-i toetajad kõige olulisemaks sammuks sihtasutuse töös.

"Ennekõike pühendume 2017. aastal jätkuvalt oma meediasüsteemi ehitamisele," seisab majandusaasta aruandes.

"Igal juhul on avaliku arvamuse väljal täiesti uus element, mis raputab meedia ideoloogilist ühetaolisust ning takistab selle süvenemist," öeldakse aruandes portaali objektiiv.ee kohta.

"Samuti püüame senisest oluliselt rohkem tõsta esile kõike seda, mis on ilus ja hea ning levitada seda sõnumit eriti just noorte seas, kes on meelelahutustööstuse ja massimeedia kaudu allutatud eriti jõhkrale ideoloogilisele töötlemisele," lisavad autorid veel.

SAPTK koostas 2017 ka enda loodud kalendri, mis kannab pealkirja "Kodu, perekonna pühamu."

SAPTK-i juhatusse kuuluvad Varro Vooglaid, Markus Järvi ja Toomas Vooglaid.