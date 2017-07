Halb suveilm on spaade parim kaaslane

Jahe ja vihmane suvi paneb eestlasi viimasel hetkel spaahotellidesse broneeringuid tegema, et ujumine ikka puhkuse osa oleks. Kehv suveilm on vesi spaade veskile, kinnitavad spaahotellide pidajad.

Eestlastele meeldib puhkust kuurortlinnades veeta, ent ideaalse puhkuse lahutamatu osa on ka rannaskäik päevitamise ja ujumisega. 15-kraadises ja vihmases Eestimaa suves aga randa asja pole, mistõttu on sel suvel levinud viimase hetke broneeringud spaahotellidesse, et kindlustada omale vähemalt soe supluski, kui randa ei saa. Kasvanud nõudlus mõjub osalt ka hindadele - mitmed spaad tõstavad hindu vastavalt nõudlusele ja spaapidajad tõdevad kui ühest suust, et kehvad rannailmad mõjuvad nende ärile hästi.

Klient otsustab 3-5 päeva ette

"Halb ilm mõjutab meie täituvust pigem positiivselt - garanteeritakse puhkus endale sellega, et on spaa, kuhu saab minna välja minemata," ütleb Pärnus asuva Estonia spaahotelli turundusjuht Ave Pill. "Võib öelda, et tänavu on läbi aegade kõige külmem suvi, aga spaad päästavad meid."

Praegu on kahe Estonia spaahotelli täituvus Pilli sõnul 90 protsendi piirimail. "On veel tube, aga pigem jäävad kallimad toad müüki. Kolm kuni viis päeva on see viimane aeg, mil inimesed otsustavad. Meil ju üle kolme päeva ilmateadet väga ei saa uskuda ka," tõdeb Pill.

Pilli sõnul on juulikuu neil alati täis olnud, ent tänavu on otsustamine spontaansem. Tipphooajal on täituvus 99 protsenti ning seda võib oodata ka tänavuselt suvelt.

Lisaks hotellikülalistele on kasvanud ka spaapiletite üksikmüük, ujujaid on tavalisest rohkem. "Päevakülalisi on 15 protsenti rohkem kui mullu - see on puhtalt küll ilma töö," usub Pill.

Kõrge täituvus mõjutab ka Estonia spaahotellides ööbimise hinda. Lähiajal saab kõige odavamalt kahese toa Estonia Resorti 9. juuliks, mil hind on 109 eurot, teistel päevadel on hinnad juba tunduvalt kõrgemad - 154 ja 169 eurot, tõdeb Pill broneerimiskeskkonnast järele vaadates. Ettevõtte teises, Estonia Medicalis algavad hinnad 99 eurost.

"Kui maja on väga täis, lähevad hinnad ka üles," nendib Pill. Estonias ongi hinnad võrreldes möödunud aastaga tänavu kallimad. Hinnatõusu põhjustas nõudlus. "Täituvus oli praktiliselt sada protsenti, muüüsime end natuke üle, seega nüüd tõstsime hinda. Kui on tühistamisi, laseme hea meelega hinna alla, et ka viimasel hetkel tulijatele soodsamat võimalust pakkuda."

Ranna asemel spaasse

Pilli jutule sekundeerib ka teise kuurortlinna, Haapsalu Fra Mare spaahotelli müügijuht Pille Pihelgas. Juulikuine täituvus on Fra Mares tavaliselt 90 protsenti, tänavu pole kehvemat tulemust karta.

"Meile mõjub halb ilm hästi - kui inimesed ei saa randa minna, siis tulevad spaasse. Praegu on täiesti viimase hetke broneeringuid - oleme ainuüksi täna hommikul võtnud vastu juba kaheksa broneeringut tänase check-in'iga ja neid tiksub õhtuni välja kindlasti. Praegu on juuli müük küll täiesti viimase hetke müük," ütleb Pihelgas. "Täna on meil sees 163 inimest, eile oli 221 - see on meie piir ka. Nädalavahetused ja suurüritused on kõik täis või kui keegi ära ütleb, tekib mõni vaba koht."

Kui maja on puupüsti täis, ei saa ka päevapiletiga ujuma minna, sest spaa-ala on sellisel juhul ülerahvastatud. Samas kinnitab Pihelgas, et ka päevapiletiga ujumatulekuks on praegu suur tung. "Nii kui ilm muutub kehvemaks, nii rahvas tuleb rohkem spaasse, sest randa minna ei saa."

Fra Mares hind täituvusest ei sõltu, see on suvehooajal püsivalt 110 eurot/öö kahese toa eest. Siiski, suurürituste ajal maksab ööbimine kaheses toas 127 eurot.

Kohalikud elanikud annavad tooni

Ka Kuressaares asuva kahe Saaremaa spaahotelli - Rüütli ja Meri - müügidirektor Timo Pärn ütleb, et nende kahe hotelli täituvus on suuremgi kui eelmistel aastatel ja juulikuu on nende jaoks väga töine. "Selleks nädalaks on meil osadel päevadel jäänud alles ainult üksikud toad," kinnitab ta.

Lisaks majutusele käiakse rohkem ka spaas ujumas ja saunas, mille hotell on samuti osalt kehva rannailma arvele pannud. "Veekeskuse ja spaahoolitsuste klientide seas oleme täheldanud ka suurenenud kohaliku elanikkonna osakaalu," toob Pärn esile.

Rüütli ja Meri spaahotellide hinnad on mullusega võrreldes samas hinnaklassis, järgmiseks nädalaks saab kõige soodsama kahese toa üheks ööks 75 euroga. Hinnakujundusel lähtub ettevõte hotellide täituvuse mahust, st jälgitakse hoolega ka konkurentide täituvust, kuivõrd Rüütli ja Meri on teistest Kuressaare spaahotellidest soodsamad.

Eestlased tahavad sauna sooja

Narva-Jõesuus asuva spaahotelli Noorus kommunikatsiooni- ja turundusjuht Darja Bojarova ütleb, praegu on neil saada vaid mõned üksikud vabad toad, ent hotelli täituvust ta otseselt ilmaga ei seosta, kuivõrd see on aasta-aastalt kasvanud alates 2014. aastast, mil hotell uksed avas.

"Siiski, lähtudes meie külaliste tagasisidest, tüüpiline eesti suvi toob inimesi rohkem sauna sooja," möönab Bojarova.

Reeglina on pool nende hotellist ette broneeritud enam kui kuu aega, ülejäänud pool hotelli täitub nädal aega enne planeeritud tulekut, seega on pooled külastajad üsna spontaansed.

Noorusesse saaks järgmisel nädalal kahese toa alates 114 eurost/öö. Möödunud aastaga võrreldes hotell hindu tõstnud ei ole.