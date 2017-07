FOTOD: USA presidendi ja Ida-Euroopa riigipeade kohtumine

Varssavis toimub neljapäeval niinimetatud Kolme mere algatuse (Three Seas Initiative) tippkohtumine, mis toob ühise laua taha Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Austria ja Horvaatia riigipead. Üritusest võtab erandkorras osa ka USA president.

Oma sõnavõtus riigipeade arutelul keskendus Eesti president Kersti Kaljulaid küberjulgeoleku olulisusele. Presidendi kantselei teatel rõhutas Eesti riigipea, et kuigi kõikidel riikidel on oma huvid, oleme me siiski üksteisega seotud ja seda sõltumata riikide suurusest.

„Euroopa Liit ja USA on koos igal juhul tugevam globaalne jõud,“ ütles Kaljulaid ja lisas, et seepärast on oluline tihe koostöö NATO-s, kus Ameerika Ühendriikidel on juhtiv roll.

„Selles koostöös on igal riigil oma roll ning Eesti on seda täitnud. Jah, see on teada, et meie panustame oma 2% kaitsekuludele, aga sellest ehk olulisemgi on meie panus küberjulgeoleku vallas. Inimesed ja ettevõtted on juba ammu kübersfääris ning valitsused ei tohi jääda viimasteks, kes sinna jõuavad. Eesti on seni ainus digiühiskond maailmas, mis näitab, et sõltumata suurusest saavad kõik demokraatlikud riigid panustada sellesse, et oleksime üheskoos tugevamad ja üksteisele kasulikumad. Seda nii füüsilises kui küberruumis,“ lisas riigipea.