Riik ja sidefirmad eitavad mobiilside katkestamist öise õhuohuteate ajal

Kaitsevägi, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ning mobiilside operaatorid eitavad, et ööl vastu kolmapäeva võimaliku drooniohu tõttu antud ohuteatega oleks kaasnenud mobiilside katkestusi. Postimees edastas kolmapäeval ühe lugeja teate, mille kohaselt olevat vahetult enne õhuohu teadet kadunud Ülenurmel mõneks ajaks mobiilside.

"Saame kinnitada, et kaitsevägi ei ole seotud tänaöiste mobiilside ja internetiühenduste katkestustega Ülenurme kandis ega ka kuskil mujal Eestis," ütles kaitseväe peastaabi pressiohvitser Kristjan-Hendrik Paavo ning soovitas pöörduda TTJA ja mobiilside operaatorite poole.

"TTJA-le pole antud intsidendi kohta infot laekunud. Seos drooniohuga on vähe tõenäoline. Intsidendi lühiajalisus võib viidata võrgu hooldustööle, mida planeeritakse tavaliselt öisele ajale," kommenteeris TTJA peadirektori asetäitja side ja infoühiskonna valdkonnas Oliver Gailan.

Sidekatkestusi eitasid ka Telia, Elisa ja Tele2 ning nad kinnitasid ka, et pole sellekohast korraldust mõnelt riigiasutuselt saanud.

"Telia mobiilivõrgu osakonna juht Oliver Lekk kinnitab, et Telia ei ole saanud korraldust mobiilside väljalülitamiseks ei Ülenurme piirkonnas ega ka mujal Eestis. Samuti ei ole Teliale teada asjaolusid, mis annaksid alust sellise korralduse andmiseks. Ühtlasi kinnitame, et Telia võrguseire andmetel ei ole Ülenurme piirkonna tugijaamade töös öösel katkestusi ega häireid esinenud," teatas Telia pressiesindaja Helen Hendrikson.

"Elisa ei peatanud möödunud ööl mobiilsideteenuste osutamist ei Ülenurme piirkonnas ega mujal Eestis. Samuti ei saanud me korraldust mobiilside peatamiseks seoses drooniohuga," ütles pressiesindaja vahendusel Elisa võrguteenuste arendusdirektor Kristo Kork.

"Täna öösel toimusid Tele2-l mobiilsidevõrgus planeeritud tööd, mis mõjutasid väga lühiajaliselt sidet üle Eesti erinevatel kellaaegadel. Droonioht ei mõjutanud Tele2 sideteenuste tööd ning Tele2 kinnitab, et ei lülitanud mobiilsidet seetõttu välja," ütles kirjalikus kommentaaris Tele2 võrgu ja kliendilahenduste osakonna juht Tanel Petersell.

Postimees teatas kolmapäeva hommikul neile laekunud vihjest, et Tartumaal Ülenurmel kadus kell 3.09-3.12 täielikult mobiilne side ja internetiühendus. "Alles 3.36 tuli EE-ALARM kaitseväe poolt sõnum, et on võimalik õhuoht. Kas nüüd õhuohu ajal hakatakse mobiilside välja lülitama?" küsis vihje saatnud lugeja. Tema sõnul oli kell 3.46 kuulda, et miskit on õhus, kuid lennuradar ei näidanud midagi.

Kaitsevägi teatas ööl vastu kolmapäeva võimalikust õhuohust suurel osal Eesti territooriumist. Kell 3.12 saadetud teates soovitati Lõuna-Eesti maakondade elanikel drooni nähes varjuda ning helistada telefonil 112. Kell 3.45 saadetud uues teates laiendati õhuohu teavitust ka Lääne- ja Ida-Virumaale. Kell 5.50 võeti Lõuna-Eesti maakondade õhuohu hoiatus maha, kuid jäi alles Ida- ja Lääne-Virumaale. Kell 6.33 saadetud teatega võeti õhuohu hoiatus kogu Eestist maha.

Ukraina ründas öösel droonidega Eesti piiri lähedal Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat, mille järel puhkes seal suur tulekahju.