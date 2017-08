Kihelkonna kiriku kellatorn sai teise kella

Teise kella annetas kirikule perekond Jürimäe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Päris pikalt me otsisime seda kohta. Kõikidel Eesti kirikutel on juba kellad olemas ja siis lõpuks leidsime selle õige koha. /.../ Kell jõudis minu juurde väga keerulisi teid pidi, aga nüüd on ta vähemalt õiges kohas," rääkis Aimar Jürimäe, kelle sõnul on annetatud kell valatud 1888. aastal.

Kihelkonna koguduse õpetaja Rene Reinsoo kinnitusel leiab kell kindlasti rakendust.

"Ma arvan, et kui on mõni suurem sündmus, kui on siin mõni kontsert või pulmad või midagi sellist rõõmsat, siis katsume leida sellele hea rakenduse," rääkis Reinsoo.