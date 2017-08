Leht: Londonis sunniti kristlasest last elama moslemite hoole all

Viieaastane tüdruk, kelle emakeel on inglise keel, on elanud viimased kuus kuud Londonis kahes moslemite majapidamises. Hooldusega seotud otsused tehti tüdruku perekonna soovide vastaselt, vahendas ajaleht The Times, kes on tutvunud ka kohaliku ametniku raportiga juhtumi kohta.

Raportis kirjeldab sotsiaaltöötaja, kuidas laps nuttis ja anus, et teda ei saadetaks tagasi hooldaja juurde, kuna seal ei räägita inglise keelt. Raportis märgitakse, et sotsiaaltöötaja kuulis, kuidas tüdruk väitis, et hooldaja võttis ära tema kaelakee, millel oli rist küljes, ning soovitas tal araabia keelt õppida.

Väidetavalt rääkis laps enda emale, et kui talle anti koju kaasa itaalia toitu, mis on tema lemmik, siis hooldaja ei lubanud tal seda süüa, kuna eines oli peekonit sees.

Hiljem on tüdruk enda emale väidetavalt ka öelnud, et "jõulud ja lihavõttepühad on nõmedad" ning et "Euroopa naised on rumalad ja alkohoolikud".

Lapse kasuperesse paigutamisega seotud otsuste tegemisel peavad kohalikud võimud pöörama tähelepanu lapse "religioossele veendumusele, rassilisele päritolule ning kultuurilisele ja keelelisele taustale".

Tower Hamletsi linnaosa ei soovinud vastata The Times'i palvele selgitada, miks otsustati paigutada valgenahaline, inglise keelt kõnelev kristlasest laps moslemitest kasuperede juurde, sealhulgas ühes neist majapidamistest ei saanud ta aru keelest, mida perekond rääkis.

Osades piirkondades Suurbritannias on etnilise vähemuse taustaga kasuvanemate puudus ning seetõttu on sagedane, et vajadusel paigutatakse teise nahavärviga laps valge nahavärviga briti kasuvanemate hoole alla. Vastupidised otsused on palju haruldasemad.

Inglismaa statistika kohaselt olid eelmisel aastal 51 800 kasuperesse paigutatud lapsest 39 900 valgenahalised ning 62 400 kasuperest 52 500 olid valgenahalised.