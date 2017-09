Vaher kinnitas, et turvariski lahendamisse on kaasatud parimad eksperdid. "Julgen öelda seda, et umbes kahe kuu jooksul suudame taaskord välja anda ja viia need 750 000 [turvariskiga] ID-kaarti veel tugevamale turvatasandile."

Riigi infosüsteemide ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop ütles, et Eesti puhul on sõltuvus ühest tehnoloogiast nii suur, mistõttu on väljakutse ainulaadne ja teiste riikide pealt ei ole sisuliselt midagi õppida.

"Otsus, et ID-kaardid toimivad edasi nagu seni, põhineb meie teadlaste ja koostööpartnerite ohuhinnangul. See risk on teoreetiline. Et süsteemi praktikas rünnata, on vaja väga palju meetmeid ja raha," märkis Peterkop.

"Teeme koostööd mitme juhtiva IT-ettevõtjaga, samuti teadlastega. Valitsus on andnud meile raha. Lahendus tuleb nii kiiresti kui võimalik," lubas RIA juht.

Kui palju probleemi lahendamine võiks maksma minna, Peterkop prognoosida ei osanud. Ta keeldus kinnitamast, et RIA on probleemi juurpõhjuseni jõudnud, kuid oli veendunud, et lahendus tuleb. Valitsusjuht Jüri Ratas lubas, et raha taha asi ei jää.

Ratas: e-valimiste toimumise otsustab valimiskomisjon

Peaminister vastas pressikonverensil ka kõige põletavamale küsimusele ehk kas kohalikel valimiste saab e-hääletada.

"Seadus ütleb üheselt, et see on valimiskomisjoni otsus. Valimiskomisjon peab nõu valimisteenistusega. Olen veendunud, et nad kogunevad täiskoosseisus ja teevad selle otsuse," ütles Ratas.

Ratas rõhutas, et ID-kaardi turvarisk on teoreetiline, see tähendab, et keegi pole seetõttu kannatada saanud.

Eesti eksperdid on Ratase sõnul alates eelmise nädala neljapäevast riski hinnanud ja jõudnud järeldusele, et risk on tõepoolest olemas.

"See on tõsine häirekell. Tegu on kõige tõsisema teoreetilise riskiga senini," lausus peaminister. "Aga ühtegi reaalset identiteedivargust ei ole toimunud.

Kõik e-teenused jäävad vaatamata riskile toimima. "Eesti on ja jääb e-riigiks. Siiski soovitame inimestel tõsiselt kaaluda minna üle mobiil-ID peale."

Peaministri käest küsiti pressikonverentsil, kas seni ja edaspidi antud digiallkirjad kehtivad ja kas näiteks riigisaladusega kokku puutuvatel ametnikel on jätkuvalt õigus ID-kaarti kasutada. Peaminister vastas sellele jaatavalt.

Palo: ID-kaarti ei ole mõtet vahetama minna

Infotehnoloogia eest vastutav minister Urve Palo ütles, et turvarisk on piisavalt tõsine, kuid ta ei ole piisav selleks, et olemasolevad sertifikaadid sulgeda.

Kuna praegu pole veel teada, mil viisil turvarisk lahendatakse, pole Palo sõnul mõtet kellelgi minna uut ID-kaarti taotlema. Ametkonnad loodavad, et võib-olla saab turvariskist üle tarkvaralahenduse abil.

Teisipäeval sai avalikuks, et rahvusvaheline teadlaste grupp on leidnud turvariski, mis mõjutab Eestis pärast 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte. Risk puudutab praeguse info kohaselt 750 000 kaarti, mis on välja antud pärast 2014. aasta 16. oktoobrit.

Enne 2014. aasta oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d.

Reaalset identiteedivargust pole Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kinnitusel toimunud. Otsuse nende kaartide kasutamise kohta eelseisvatel valimistel teeb vabariigi valimisteenistus.