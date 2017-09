Valimiskomisjon: meil on aega e-valimiste üle otsustada oktoobri alguseni

Vabariigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel ütles ERR-ile, et valimiskomisjonil on oktoobri alguseni aega otsustada, kas võimaldada eelseisvatel kohalikel valimistel e-hääletamist või mitte.

"Vabariigi valitsus ja riigi infosüsteemi amet on tõepoolest vabariigi valimiskomisjoni esimeest ja valimisteenistust teavitanud ID-kaardi võimalikest riskidest. Seadusest tulenevalt, mis puudutab elektroonilise hääletamise kasutamist kohalikel valimistel, on valimiskomisjonil võimalik sisuliselt kuni oktoobri alguseni langetada otsus, kas ja milliste vahenditega elektroonilist hääletamist kasutama hakatakse," rääkis Vinkel.

Ta lisas, et valimiskomisjon kogub infot, suhtleb vastavate ametiasutustega ja langetab alles siis lõpliku otsuse.

Kui e-valimisi ei peaks toimuma, toob see valimisjaoskondadele kaasa suurema koormuse ja võib tuua kaasa täiendavate hääletuspunktide lisandumise.

"Kui peaks tõesti nii minema, et elektroonilist hääletamist otsustatakse mitte läbi viia, siis see võib tähendada täiendavaid mehitamisi valimisjaoskondades ja hääletamiskohtades. Peame olema valmis suuremaks hääletajate arvuks, aga see on kõik teostatav," kinnitas komisjoni esimees.