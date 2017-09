Märt Sults lasi rikkuda kaitsealuse linnahalli fassaadi

Linnahalli värvivad Märt Sultsi eestvedamisel Tallinna kunstigümnaasiumi noored, Kopli kunstigümnaasiumi noored ning Piradose tänavakunstnikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muinsuskaitseamet peab isetegevust arhitektuurimälestise kallal lubamatuks.

"Tallinna linnahall on mälestis. Ükskõik, mida seal tehakse kas siis tema välisilme muutmisel või ehituslikult, tuleb seda teha projektikohaselt ja muinsuskaitsega kooskõlastatult. Igasugune isetegevus ei ole seaduslik ja me ei saa seda aktsepteerida mitte kuidagi, mingil viisil," kommenteeris muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie.

"Ilmselge on see, et mis iganes seal täna on tehtud, see tuleb likvideerida ja mälestise säilimise eest vastutab mälestise omanik, kelleks on Linnahalli Sihtasutus ja Tallinna linn," lisas Raie.

Keskerakondlasest parlamendisaadik Märt Sults ise oma tegevuses rikkumist ei näe.

"Siin ongi nüüd valikute küsimus, kuidas seadust tõlgendada - et kas üks asi on lõhkumine, räämamine või on ta hoopis säilitamine, kaunistamine. See on meie kõige ilusam koht, Eesti rand, kus on Kultuurikatel, kus on kõik kohad, ja sinna juurde teha Eesti ajalugu kajastav kunstiteos, mis on samal ajal konservant," vastas süüdistustele Sults ise.