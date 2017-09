Lätlased käivad Eestis odavamat toitu ostmas

Hinna pärast käivad lätlased eestist ostmas peamiselt piima ja piimatooteid, suhkrut, kohvi ja sügavkülmutatud toitu, aga ka mähkmeid, kirjutab Maaleht.

"Üldiselt on nii, et kui Valga Maximas ostame kolm kotitäit kaupa 25 euro eest, siis Valka Topis või Megos maksaks see 40 eurot,” rääkis lätlanna Justīne. “Valka Maximas ma ei käi, sest see pood on väga kehva kvaliteediga.”

Mõlema piirilinna elanikud jälgivad naaberriigis toimuvat – neil on ülevaade poekettide sortimendist, hindadest ja kampaaniatest.

"Enamikul Valkast tulevatel lätlastel on Partnerkaart ning oleme neid Valmiera ja Cēsise rahvale ka teinud,” rääkis Valga Selveri juhataja Esta Järve. “Lätlased on kohvi siit juba aastaid ostnud. Varem osteti suuremas koguses, nüüd ostetakse endiselt vahel kümme pakki.”

Valga poode külastavad lätlased nimetavad Eesti tooteid, mis neile maitsema on hakanud: Kalevi Mõnus Maius, ricotta kohupiim, Saaremaa suitsujuust küüslauguga, leivad, päikesekuivatatud tomatitega või, kamapallid, Kännu Kukk, Vana Tallinn ja alkoholivaba siider.

Lisaks käivad lätlased Eesti apteekides ravimeid ostmas, sest osa retseptiravimeid on siin täishinnaga odavamad kui Lätis koos riigi soodustusega. Oma perearstilt saadud Läti ravimiretsepti eest võib samad rohud Eestistki osta.