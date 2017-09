Septembri jooksul aitas politsei metsast välja üle saja eksinu

Politsei sai laupäeva jooksul taas teateid metsa eksinud inimeste kohta.

"Laupäevase päeva seisuga on meil viis otsingut, kus inimesed on seeni-marju korjama läinud ja omal jõul sealt välja ei ole saanud ehk on eksinud. Kahte inimest hetkeseisuga veel otsime. Pühapäev on ees, taas selline aeg, kus väga palju inimesi kindlasti metsa läheb," rääkis Lõuna prefektuuri kriisireguleerimismeeskonna juht Ottomar Virk ERR-i raadiouudistele kella 16.30 ajal.

Virk kinnitas, et inimesed on hakanud rohkem metsa mobiiltelefoni kaasa võtma, mis lihtsustab nende otsimist.

"Praegust pilti vaadates õnneks on paranenud see, et kuigi tegemist on eakate inimestega, üle 60-aastastega valdavalt, siis inimestel on kaasas telefon, see täitsa toimib ja õnneks on hakatud meile teatama võimalikult õigeaegselt oma kadumisest ehk ei jääda ootama pimedat, kui juba välja saada ja otsingud korraldada on oluliselt keerulisem," selgitas Virk.

Septembri jooksul on metsa eksinud üle saja inimese. "Umbes pooled oleme juhatanud telefoni teel metsast välja erinevate märkide järgi ja poolte puhul oleme pidanud korraldama otsingu," lisas Virk.