Keeld andmetele tööportaalide automaatotsingus: vanus, sugu, emakeel

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Sotsiaalministeerium tõdeb, et võrreldes 2015. aastaga ei ole olukord palju muutunud ja endiselt on mitmes töövahendusportaalis võimalik teha otsinguid kaitstud tunnuste alusel.

Volinik leidis, et töövahendusportaalid ei tohi soodustada ega luua võimalusi, mille alusel on tööle kandideerijaid võimalik valida või mitte valida kaitstud tunnuste järgi.

Sotsiaalministeerium märgib eelnõu seletuskirjas, et praktikas on siiski loodud tööd pakkuvatele ettevõtetele või organisatsioonidele võimalus kasutada töövahendusportaalides otsingukriteeriumina kaitstud tunnuseid, eelkõige sugu, vanust ja emakeelt, mis on otseselt seotud inimese rahvusliku päritoluga.

Eesti riigisiseses õiguses on soolise diskrimineerimise keeld sätestatud soolise võrdõiguslikkuse seadus: otsene sooline diskrimineerimine on isiku ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja sünnitamisega, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud asjaoludega.

