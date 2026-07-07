Popid hooajatööd: restorani suveteenindajaks soovis saada üle 1250 inimese

CV Keskuse hooajatöödel sündis sel aastal omalaadne rekord, kui restorani suveabilise töökohale kandideeris 1256 inimest. Eelmistel aastatel on teeninduse hooajatöödel jäänud populaarseimatel kohtadel kandideerijate hulk 650 juurde.

CVKeskus.ee tööportaali hooajatööde ülevaade näitas, et tänavu on suvised töövõimalused väga nõutud – populaarseim töökoht oli restorani suveabiline, kuhu kandideeris 1256 inimest ja kaupluse suveabiline, kuhu soovis 1187 inimest.

CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt ütles ERR-ile, et suvistel teenindustöödel on tihe konkurents küll tavapärane, sest need sobivad nii noortele, tudengitele kui ka inimestele, kes otsivad ajutist lisateenistust, kuid üle 1200 kandideerija ühele hooajatööle on siiski varasemate aastatega võrreldes kõrgem tulemus.

"Eelnevatel aastatel ulatus konkurents esimesel poolaastal tahetuimatel sarnastel teenindusvaldkonna hooajatöödel ligikaudu 650 kandideerijani," lausus Auväärt.

Auväärt lisas, et konkurents suvistele hooajatöödele on püsinud väga kõrge alates eelmisest aastast, kuid tänavu paistsid kõige suurema kandideerijate arvuga silma eeskätt teeninduse ja kaubandusega seotud hooajatööd.

"Samas ei ole väga suur kandideerijate arv hooajatööde puhul täiesti uus nähtus. Ka varasematel aastatel on olnud ameteid, mis on tööotsijate seas erakordselt populaarseks osutunud. Näiteks eelmisel aastal kandideeris hooajaliseks andmesisestajaks 1154 inimest," lausus ta.

Auväärt ütles, et suur kandideerijate arv näitab, et lihtsama sisenemisbarjääriga töökohtadele on konkurents praegusel tööturul väga tihe. "Kui töö ei nõua erialast ettevalmistust või pikaajalist kogemust, võib kandideerijate ring olla väga lai, "märkis ta.

Suur konkurents oli tänavu hotelli suveabilise (639 inimest), hommikusöögi teenindaja (534), hooajalise tootmistöölise (525), laeval müüja (392), moodultelkide paigaldaja (381) ja rajajulgestaja (368) kohale.

Soovijaid on jagunud ka aianduse ja põllumajandusega seotud töödele – näiteks maasikakorjajaks kandideeris 167 inimest ning meevurritaja ametikohast oli huvitatud 132 inimest, selgus CV Keskuse analüüsist.

Keskmine palk hooajatöödel pole viimase paari aastaga kasvanud

CV Keskuse analüüsitud hooajaliste tööpakkumiste puhul oli keskmiseks palgapakkumiseks 1484 kuni 1852 eurot brutona. Keskmisest madalamad olid pakutavad palgad teeninduse, kaubanduse ja toitlustuse hooajatöödel.

Kõige kõrgemad palgapakkumised olid hooajatöödel tänavu transpordi ja tehniliste oskustega seotud ametites, ütles Auväärt.

"Näiteks pakuti CE-kategooria autojuhile hooajalist tööd maasikate veol kuupalgaga kuni 3600 eurot. Pea sama kõrgele ulatusid ka hooajaliste rehvitehnikute tööpakkumised, kus palgapakkumine küündis kuni 3400 euroni. Samuti oli kõrgema palgaga hooajatööde seas moodultelkide paigaldaja ametikoht, kus pakutav töötasu ulatus kuni 2700 euroni," lausus ta.

Auväärti sõnul pole näha, et pakutav keskmine palk hooajatöödel oleks kasvanud.

"Palgapakkumiste vaates ei ole hooajatööde puhul sel suvel näha selget kasvu- ega langustrendi. Keskmine palgatase on püsinud eelnevate aastatega pigem sarnasel tasemel," lausus ta.