"ID-kaardi kauguuenduse testperioodi käigus selgus, et 18 000 turvariskiga ID-kaarti ei saa tehnilistel põhjustel kauguuendada. Tehniline tõrge puudutab kaarte perioodist, kui ID-kaardi kauguuenduslahendusi veel ei olnud," ütles PPA kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul.

"Teenindustes kasutatakse teistsugust tehnilist lahendust, nii et teenindustes peaks uuendamine tehniliste tõrgeteta toimuma. Erinevus on kasvõi selles, et kui inimene ise kauguuendab, kuvatakse talle PIN-koodid, teenindajale mitte," selgitas Ruul.

Esialgset hinnangut kauguuendamise tehnilisele võimekusele vaadatakse ka praegu üle. Kuna uuendamisele ei eelnenud ajasurve tõttu tavapärast testperioodi, siis ei selgunud kõik need kitsaskohad varem. Tehnilised tõrked olid prognoositavad, nüüd on need lihtsalt realiseerunud.

Ruul rääkis, et inimesi, kes peavad teenindustesse ise kohale minema, on e-kirja teel personaalselt teavitatud.

Ruul lisas veel, et varasemate kauguuenduste kogemusele tuginedes saab öelda, et kauguuendamine ebaõnnestub erinevatel põhjustel umbes 10% kaartide puhul.

"PPA teenindustes saab neid kaarte uuendada, aga selleks peab kohale tulema," lausus Ruul.