Vabaerakond ja EKRE soovivad presidendi kantselei kulutuste vähendamist

Maksu- ja tolliameti osakonnajuhataja Evelyn Liivamägi ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et inimesed peaksid läbi mõtlema, kui suur on nende järgmise aasta kogusissetulek ja hindama, kas on üldse mõistlik aasta jooksul maksuvaba tulu kasutada.

Vabaerakond pakub, et presidendi kantselei eelarvest võiks maha arvata 239 000 eurot ja põhjendab seda vajadusega, kokku hoida. "Struktuurne eelarvepositsioon on 2018. aastal puudujäägis 0,25 protsenti SKP-st, mis moodustab rahandusministri kinnitusel ligi 61 miljonit eurot. Eesti eelarvepoliitika on seni olnud konservatiivne ehk orienteeritud ülejäägile," märkis Vabaerakond.

EKRE pakkud, et presidendi kantselei tööjõu- ja majandamiskulusid tuleb vähendada 500 000 euro võrra. Selgituses seisab: "Vabariigi presidendi Kantselei on ilmselgelt ülepaisutatud, arusaamatult ülepaisutatult käitutakse ka ametist lahkunud eelmise presidendi kinnisvara üleval pidamisel. Eesti maksumaksja ei pea nii suurt kulu kandma."

Opositsioonis olevad Vabaerakond ja Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) leiavad, et presidendi kantselei kulud on liiga suurem. Mõlemad erakonnad esitasid 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõule ettepaneku kantselei eelarvet kärpida.

