Ilmastikuolude tõttu jääb üles võtmata tuhandeid tonne kartuleid

"Sellega, mis on külm ära võtnud, pole enam palju midagi teha. Me proovisime tegelikult pärast külmasid, kontrollisime, aga üle poole on ikka ära külmunud vakku, nii et tuleb käega lüüa," ütles kartulikasvataja Oskar Kann "Aktuaalsele kaamerale".

Ilm on tänavu kartulikasvatajatele palju pahameelt valmistanud. Näiteks jääb Uhti külas ühel põllul koristamata ligi kaheksa hektarit külvipinda, mis tähendab omanikule ligi 35 000 euro suurust kahju.

Põllule jäänud 300-tonnine kartulisaak ja 35 000 euro suurune kahju on tegelikult veel väike. Peipsi-äärsetel põldudel jääb ühel kasvatajal koristamata rohkem kui 2000 tonni, üle Eesti aga kokku kümneid tuhandeid tonne kartulit.

26 aastat kartulit kasvatanud Viktor Kors ütles, et nii rasket aastat ta varasemast ei mäleta. Vihmad lükkasid saagikoristust edasi ja külm tuli ootamatult vara. Külmakahjustusega kartuliga ei ole kasvatajal aga enam midagi peale hakata.

"Ta ei vääri enam küünlaid. Esiteks, ta ei säili ja kui ta hoidlasse tood, teda ei suuda ära kuivatada, et suudaks sellest midagi korralikku välja sorteerida," selgitas Kors.

"Kartulikasvataja kõnekäänus öeldakse niimoodi, et kui tuleb külm, siis see on nagu Soome kombain, kes tuleb ja aitab kartuli ära võtta. Sel aastal jõudis see abimees kohale kusagil 24. oktoobril," kommenteeris Kors.

Seetõttu pöördusid kartulikasvatajad kriisiabi palvega ka maaeluministeeriumi poole. Raske aasta tõttu on abi palunud juba ka teiste kultuuride kasvatajad.

Ministeerium on pöördunud Euroopa Komisjoni, kuid vastuseid veel pole.

"Hetkel mingitest konkreetsetest summadest, nende maksmisest rääkida on vara. Esmalt ootame ära Euroopa Komisjoni vastuse meie põhjalikumale analüüsile ja siis saame juba konkreetsemalt rääkida. Lisaks sellele otsime ka muid võimalusi, kuidas oma põllumeest aidata. Maaeluminister on kohtumas pankade esindajatega, samuti on lähiajal tulemas kohtumised kindlustusseltside ja kokkuostjate esindajatega," rääkis maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.