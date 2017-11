Pakiautomaatide tootja on tänu USA turule käivet kolmekordistanud

Pakiautomaatide tootmisega tegelev Cleveron on tänu USA turule jõudmisele aastaga oma käivet kolmekordistanud. Kümned Viljandis toodetud pakirobotid on juba üles seatud Walmarti kaupluseketi supermarketites.

Tänu Walmarti tellimustele on Cleveroni käive aasta jooksul kolmekordistunud ja töötajate arv suurenenud poole võrra, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei ole kunagi töötanud nii rahulikus kollektiivis, kõik on sõbralikud, kõik on abivalmid. Ja alati, kui midagi läheb hästi, kõik kiidavad. Ja seda märgatakse, kui sa oled tubli ja arened," rääkis pakirobotite koostaja Reelika Kitsing.

Cleveroni juhataja Arno Kütt peab edu saladuseks seda, et kui teised ennustavad tulevikku, siis Cleveron loob tulevikku.

"Me töötame nende tehnoloogiate kallal, mis 5-10 aasta pärast on täiesti tavalised. Ja eks see ongi meid aidanud sinna, kuhu oleme jõudnud," selgitas ta.

Küti sõnul on oodata tänu USA turule ka järgmisel aastal käibe kolmekordistumist.

"Arvestades juba sellega, et Walmartil on endal juba peaaegu 12 000 supermarketit, siis tõesti, potentsiaal on suur," ütles ta.

Küti sõnul on ettevõttel vaja kiiresti juurde ehitada 7000 ruutmeetrit nii tootmis- kui ka kontoripindasid.

Cleveroni külastanud president Kersti Kaljulaid tunnustas viljandlaste pealehakkamist ja oskust tajuda klientide soove mitu aastat ette.

"Aga ka oskus leida Eestis omale sõpru, kes oleksid nõus nendele väga suurtele klientidele, kes Eestist mitte midagi ei tea, näitama seda, kuidas Eesti on euroopalik, innovaatiline riik," ütles Kaljulaid.

"Mul on väga hea meel, et Cleveronil läheb hästi ja et ta on Lõuna-Eestis noortele inseneridele hea tööandja," lisas president.