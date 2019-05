Pakiroboteid tootva Cleveroni kasum kasvas aastaga kümnekordseks

Cleveroni käive on igal aastal kasvuhüppeid teinud. Kui 2017. aastal kasvas see 3,5 korda 11,2 miljoni euroni, siis 2018. majandusaastal 4,2 korda 47,685 miljoni euroni. Cleveron märgib oma majandusaasta aruandes, et käive oli eelmisel aastal suurem kui eelnenud kümne tegutsemisaasta jooksul kokku.

Peamiseks käibekasvu põhjuseks nimetas ettevõte pakiroboti Cleveron 401 seeriatootmise mahtude suurendamist. Tegemist on sama pakiautomaadiga, mida kasutab maailma suurim jaekaubandusettevõte Walmart.

Cleveroni puhaskasum oli 2017. aastal 723 624 eurot, mullu aga 7,622 miljonit eurot. Töötajaid oli ettevõttes keskmiselt 142 ja nende arv kasvas aastaga 63 protsenti.

Ettevõtte bilansimaht oli 39,5 miljonit eurot ja omakapital 12,9 miljonit eurot.

Investeeringuid tehti 6,5 miljoni euro eest ning majandusaasta põhiline investeering oli arendus- ja tootmishoone laiendus, milleks kulus 3,55 miljonit eurot ja see rahastati omavahenditest.

Aasta jooksul toodi turule Cleveron 201 - Eesti esimene kodupakiautomaat, mida tutvustati juulis, Cleveron 402, mida esitleti septembris Milanos Zara poes, ning novembris tutvustati robotkuller Lotte prototüüpi.

Sellel aastal plaanib Cleveron jätkata ülemaailmse turuhaarde suurendamist.

Tänavu aprillis teatas ettevõte, et avab Viljandis Cleveroni akadeemia, kus hakkab koostöös Mainoriga pakkuma infotehnoloogia kõrgharidust.