"Kahtlemata on meil parlamendis inimesi, keda on üpriski odav üles osta," ütles Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE) kuuluv Madison sel nädalal Tallinna Televisiooni saates "Otse kümnesse".

"Just, nii see on. Tegelikult on niite kokku sidudes tegemist selge korruptsiooniga, mida peaks kiiremas korras kaitsepolitsei uurima," lisas Madison ERR-i täpsustavale küsimusele ehitusseaduse kohta kirjalikult vastates.

Madison meenutas, et muudetud ehitusseadus jõustus 1. juulil 2015. aastal. Ette valmistama hakati seda juba 2008. aastal ja 2013. aastal anti see menetlusse.

"Viimasel hetkel sekkus eelnõu menetlusse aga Hillar Teder, kes suruski sisse endale sobivad sätted, mis annavad kohalikule omavalitsusele õiguse kehtestada projekteerimistingimused, mis erinevad detailplaneeringust. Seega selle punktiga anti Tallinna linnale, mida ainuvalitseb Keskerakond, õigus määrata elamu- ja äripindade suhtarvu arendatavas projektis," ütles Madison.

Riigikogus oli selle muudatuse põhikaitsja tema sõnul aga Deniss Boroditš, kes lahkus Keskerakonnast Reformierakonda.

"Seadus võetigi Tederile sobival kujul vastu," lausus Madison, kes toona riigikokku ei kuulunud.

"Mis aga eriti põnev - 1. juulil 2015. aastal ehk seaduse jõustumise päeval tegi Teder Reformierakonnale 30 000-eurose annetuse. Lisaks sellele annetas ta Reformierakonnale veel 30 000 eurot. See oli mõni kuu hiljem 2015. aasta neljandas kvartalis," lausus Madison.

Ettevõtja Hillar Teder on korduvalt varem erakondi toetanud ja on Keskerakonna endise esimehe ja Tallinna ekslinnapea Edgar Savisaare korruptsioonikuritegude kohtuprotsessis üks süüdistatav.

Boroditš eitab

Boroditš, kellele Madison viitas, ütles, et oli antud eelnõu menetlemisel majanduskomisjoni esindav riigikogu liige. Ta ütles ERR-ile, et liigub igasuguseid kuulujutte, mida pole põhjust isegi kommenteerida.

"Neid räägivad need, kes ei osalenud majanduskomisjoni koosolekul, ega aruteludel riigikogu täiskogul," ütles Boroditš.