Kirurgid harjutasid Tartus massirünnakute ohvrite abistamist

Sel hooajal saadaolevast kahest gripivaktsiinist vaid üks sobib ka alla kolmeaastastele lastele ning praegu on seda veel mõningates apteekides ja polikliinikutes saadaval, aga lõppemisel lisakoguseid Eestisse ei tooda. Tänavu on end gripi vastu vaktsineerinud sedavõrd palju inimesi, et kogu hooajaks mõeldud kogus sai müüdud juba oktoobris.

Tundub kõigiti põhjendatud eeldada, et rikkamatesse riikidesse kolinud sisserändajate elu paraneb tuntaval määral, kuid Leicesteri ülikooli migratsiooniuurija David Bartrami Euroopa Sotsiaaluuringu andmetel põhinevad analüüsid näitavad, et tegelikult ei pruugi sisserändajad pärast rikkamasse riiki kolimist kogeda suuremat õnnelikkust.

Žanr, milles tavaliselt jutustatakse Euroopa lähiajalugu, on apokalüpsis. Katastroof, millele järgneb puhastumine ning „uus taevas ja uus maa“. Suure majandussurutise ja Teise maailmasõja õudustest tulid eurooplased välja veendumusega, et millelgi sellisel ei tohi kunagi lasta korduda

Tallinna külje all Laagris on valmis saanud skulptor Tauno Kangro kompositsioon „Suur saak", mis kujutab suurt porgandit jänestega ning millest loodetakse kujunevat aleviku maamärki.

Nii Euroopa kui USA meditsiinitöötajad on pidanud viimaste aastate terrorirünnakute tõttu üha rohkem tegelema seni sõjaväemeditsiini pärusmaaks olnud vigastuste ja traumadega. Tartus kogunesid esmaspäeval tippkirurgid ja anestesioloogid, et treenida ka meie arste selliste kriitiliste olukordadega toime tulema.

Võiks arvata, et linnakeskkonnas on saaste suurem kui maal ning saasteained võivad sattuda ka linnas kogutud metesse. Tallinna ülikoolis tehtud meeanalüüsi tulemused näitavad aga sootuks muud.

"Patsiendid on alati pigem stabiilsed ja omavahel pole põhjust suhelda. Kommunikatsioonile keskendumine on selle kursuse põhiline fookus," nentis Holtan.

Traumakirurg Peep Talving ütles, et nii New Yorgis, Pariisis, Brüsselis, Stockholmis kui Barcelonas surevad inimesed massirünnakute tõttu.

Tema sõnul on praktikad pidanud muutuma. Samal ajal muutuvad paljud sõjaväed Lääne-Euroopas väiksemaks ja ühiskond peab üha rohkem toetuma tsiviilhaiglatele, kel pole koolitust, et sõjaväemeditsiiniga hakkama saada.

"Viimase viie aasta jooksul on Euroopas tekkinud olukord, kus niinimetatud sõjavigastusi peavad ravima tsiviilhaiglad. Ja kui arstidel varem sellega kokkupuudet pole olnud, on neil väga raske sellega tegelda," ütles Lõuna-Aafrika traumakirurg Kenneth Boffard.

Nii Euroopa kui USA meditsiinitöötajad on pidanud viimaste aastate terrorirünnakute tõttu üha rohkem tegelema seni sõjaväemeditsiini pärusmaaks olnud vigastuste ja traumadega. Tartus kogunesid esmaspäeval tippkirurgid ja anestesioloogid, et treenida ka meie arste selliste kriitiliste olukordadega toime tulema.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel