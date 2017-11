Sisuliselt ei saa uue lepinguga mittenõustunud kasutajad enam osaleda oksjonitel müüjate või ostjatena.

Osta.ee juht Gunnar Valge ütles ERR-ile, et kuna vana, 2008. aastast kehtinud kasutustingimused on aegunud, töötas osta.ee välja uued kasutustingimused.

"Muutsime tingimusi ühepoolselt ja teavitasime 20. oktoobril kõiki registreeritud kasutajaid, keda on üle 300 000. Terve kuu on igati mõistlik aeg veendumaks tingimuste sobivuses," märkis Valge.

Valge sõnul palub osta.ee alates 20. novembrist kõigil kasutajatel teavitusele lisaks uued kasutustingimused aktsepteerida ekraanil.

"Mitte-aktsepteerimise korral on võimalik pooliolevad tehingud lõpule viia vanadel tingimustel, kuid uusi tehinguid saab teha vaid uutel tingimustel - selleks tuleb need aktsepteerida," ütles Valge.

Klientides on tekitanud küsitavusi uues lepingus isikuandmete töötlemist puudutavad punktid.

Nii peab kasutaja uue lepinguga nõustudes andma nõusoleku küpsiste salvestamiseks tema seadmetesse ja nõustuma küpsistega seoses oma isikuandmete töötlemisega.

Samuti näeb üks uue lepingu punktidest ette nõusoleku andmise oma andmete kasutamiseks reklaami- ja turunduseesmärgil AS-ile Eesti Meedia.

Lisaks on lepingus punkt, millega osta.ee saab õiguse töödelda oma äranägemisel kliendi isikuandmeid ja muud infot, milleks on kliendi kasutajakonto loomisel sisestatud isikuandmed ehk nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arveldusarve number.

Ühtlasi saab osta.ee uue lepinguga nõustunud kasutajatelt õiguse nende poolt osta.ee keskkonnas peetud kirjavahetuse kasutamiseks ja töötlemiseks.

Uue lepingu kohaselt ei anna osta.ee kasutajate isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud juhul, kui see on osta.ee äranägemisel ja huvides vajalik.

"Nagu iga lepinguga, soovitan kasutustingimused läbi lugeda isiklikult ja mitte toetuda mistahes kommentaaridele. Kasutustingimused on täiesti seaduslikud," kinnitas Valge.

Tema sõnul on kümned tuhanded inimesed need juba aktsepteerinud ja mitte-aktsepteerijaid on üksikuid ning uutel tingimustel on juba lisatud üle 50 000 müügi ja tehtud üle 15 000 ostupakkumise.