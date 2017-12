Eestis läheneb kaugküttest soojuse tootmise osakaal 50-protsendini

Juba täna saab Eestis kasutatavast energiast 29 protsenti taastuvatest allikatest ning suurema osakaalu annab just biomassist saadav kaugkütte soojusenergia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsleri Ando Leppimani sõnul on kaugküttest soojuse tootmisel oskaal Eestis lähenemas 50-protsendile.

"Meil on olemas ka toetusmeetmed, et katlamajasid ümber ehitada biomassile, et minna ära põlevkiviõlilt ja maagaasilt. Aga teine pool kindlasti on turu enda hindade küsimus, et lihtsalt biomassist soojuse tootmine ongi mõistlikum," märkis ta.

Rohelist elektrit tuleb samuti 2/3 ulatuses biomassist ja 1/3 ulatuses tuulest ja päikesest. 140 arvestatavat tuugenit annavad praegu aastas suurusjärgus 310 MW elektrit. Kuna maismaa tuuleparkide rajamisel on erinevaid takistusi, siis võib kümnekonna aasta pärast tuule osakaal elektri tootmisel kasvada mitu korda ehk kuni 1500 MW-ni just merre rajatavate tuuleparkide arvelt.

Eesti Tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kaasonen märkis, et täna tuleb kuskil kuus protsenti meie tarbimisest tuuleenergiast ja kui vaadata värskelt kinnitatud energiamajanduse arengukava, siis see näeb ette, et võiks tulla aastaks 2030 kuni 50 protsenti taastuvenergiast.

"Ja suurim osa tulebki just tuuleenergiast. Nüüd on küsimus, kui palju me saame maismaale veel tuulikuid panna ja kui palju tuleks panna merre. Minu hinnangul pole see 50 protsendi eesmärk, mille Eesti on võtnud, teostatav ilma meretuuleparkide kasutusele võtmata," ütles ta.

Eestis makstakse praegu taastuvenergia tootjatele aastas toetusteks suurusjärgus 70 miljonit eurot. Samas usuvad asjatundjad, et tänu tehnoloogia arengule peaks toetus rohelise energia saamiseks tulevikus vähenema. Ja seda nii Eestis kui ka kogu Euroopas.

"Täna tuleb ükskõik millisele uuele elektrijaamale peale maksta, sest elektrituru hinnaga uusi investeeringuid ei tee. Aga tuuleenergial see osa kogu aeg väheneb ja ka Euroopa Liit motiveerib riike üle minema vähempakkumiste süsteemile. Näiteks Leedus ja teistes riikides, kus on vähempakkumised toimunud, seal on tuuleenergia hind oluliselt odavam, kui me täna Eestis maksame," nentis Kasonen.