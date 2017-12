Pevkuri maine kujundamine maksab Reformierakonnale 6000 eurot kuus

Milliseid teenuseid ettevõttelt Agenda tellitakse ning kui palju ühes kuus kulutatakse esimehe maine kujundamisele, ütles Kagge, et ei saa kommenteerida ettevõtte ja kliendi vahelisi suhteid, sest see poleks eetiline.

Kõivu sõnul annab kommunikatsioonipartner nõu erakonnakeskselt, mitte juhikeskselt. "Samas on loomulikult juht üks esikõnelejatest, aga mitte kunagi ainus kõneleja. Seega ei saa väita, et strateegilise kommunikatsiooni nõu on suunatud ainult juhile, ta ei ole seda," ütles Kõiv.

"Reformierakonnal on läbi aegade olnud kasutada lisaks oma töötajatele väline strateegilise kommunikatsiooni partner, alates kevadest Agenda, varasemalt Miltton, Meta, Powerhouse jt," selgitas erakonna peasekretär Tõnis Kõiv ja lisas, et kommunikatsioonipartner annab nõu, kuidas parimal moel viia inimesteni liberaalsest maailmavaatest ideid.

