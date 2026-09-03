Riigikokku naasvale Pevkurile vabastab koha Katrin Kuusemäe

Pärast kaitseministriametist tagasiastumist asub Hanno Pevkur (RE) tööle riigikogus ning talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli riigikogus Pevkuri asendusliikmena.

Seda kinnitas ERR-ile Reformierakonna pressiesindaja Sander Andla. Samuti fraktsiooni juht Õnne Pillak.

"Jah, Hanno Pevkur naaseb riigikogusse, valijad on talle selleks mandaadi andnud. Hanno tagasi tulles, lahkub tema asendusliige Katrin Kuusemäe, kes on teinud tublit tööd põhiseaduskomisjonis ning vedanud vähiennetus ja harvikhaiguste toetusrühma," ütles Pillak.

Parlamenti tagasi minemist kinnitas valitsuse pressikonverentsil ka Pevkur ise.

Kuivõrd riigikogu riigikaitsekomisjon on praegu ilma juhita, oleks loogiline eeldada, et seda kohta asuks täitma endine kaitseminister.

Senine riigikaitsekomisjoni juht Kalev Stoicescu lahkus augusti alguses erakonnast Eesti 200 ja liitus erakonnaga Parempoolsed. Seetõttu kutsus Eesti 200 ta riigikaitsekomisjoni juhi kohalt tagasi. Stoicescu asemel liikus komisjoni liikmeks Toomas Uibo (Eesti 200).

Pevkur ütles, et koalitsioonileppe järgi kuulub riigikaitsekomisjoni esimehe koht Eesti 200-le.

"Kindlasti me koalitsioonilepingut selle küsimusega lahti ei võta. Kindlasti me seda arutame. Aga aega on, tark ei torma," sõnas Pevkur.

Hanno Pevkur teatas kolmapäeval "Aktuaalses kaameras", et astub kaitseministri ametist tagasi. Ta oli kaitseministri ametis alates 2022. aastast.

Prokuratuur algatas teisipäeval kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli auditites käsitletud asjaolusid. Kellelegi kuriteokahtlustust esitatud ei ole.

Kolmapäeval ilmnes, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu India ettevõtjatele, kes polnud väidetavalt varem ühtegi mürsku müünud.