Läänemets: riigikaitse usaldust alla viiv Pevkur peaks ise tagasi astuma

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa hinnangul peaks kaitseminister Hanno Pevkur tagasi astuma, sest temast on saanud nägu, kes riigikaitse usaldust alla viib. Kui ta seda ei tee, algatatakse Pevkuri umbusaldamine.

"Ma arvan, et Pevkur peaks tagasi astuma. Juba ainuüksi sellepärast, et ta on nüüd aasta aega kõigi nende probleemidega ministeeriumis olnud ja põhimõtteliselt suuri probleeme pole lahendatud. Ma ei kujuta ette, et kui riigikontroll neile tähelepanu oleks pööranud, et kas siis need asjad oleks sama aeglaselt käinud või seal nurgas seisnud."

Läänemets ütles "Terevisioonis", et ise tagasi astudes annaks Pevkur uuele ministrile, kes iganes ta on, võimaluse taastada usaldus.

"Me kulutame väga palju raha riigikaitsele ja kogu riigikaitse on täna löögi all. Hanno Pevkurist on saanud nägu, kes riigikaitse usaldust mõnes mõttes alla viib. Ma tean teda isiklikult ja tegemist on tubli ja toreda inimesega. Aga aasta aega pole ta suutnud nii olulisi küsimusi ära lahendada ja isegi töösse panna. Mõistlik oleks tal tagasi astuda. Kui ta seda ei tee, ma kardan, et ühel hetkel me jõuame riigikogu saalis selle küsimuseni, et mitte peaminister, vaid kaitseminister," sõnas Läänemets.

Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäeva varahommikuks kokku valitsuskabineti nõupidamise, kus palub riigikontrolöril teha ülevaate raamatupidamise ebaselgusest kaitsevaldkonnas.

"Kaitseminister Hanno Pevkurilt, kaitseväe juhatajalt Andrus Merilolt, riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) juhilt Elmar Vaherilt ja kaitseministeeriumi kantslerilt Kaimo Kuuselt ootan neljapäeval samal kohtumisel konkreetset tegevusplaani probleemide kiireks lahendamiseks," ütles Michal.

Riigi majandusaasta koondaruande auditis leidis riigikontroll kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad nende hinnangul riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Samu probleeme tõi riigikontroll välja juba aasta varem ja siis lubas Pevkur nendega tõsiselt tegeleda.

"Ühiskond pingutab, et rahastada üha kasvavas mahus riigi kaitsevõime suurendamist, kuid audit näitab, et kaitseministeerium, kaitsevägi ja riigi kaitseinvesteeringute keskus ei ole vastu pakkunud piisavat pingutust selleks, et lahendada riigi eelmise majandusaasta koondaruandes välja toodud tõsiseid probleeme rahakasutuses ning varade ja varude arvestuses," ütles riigikontrolör Janar Holm.

Neljapäeval kirjutas Eesti Ekspress, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu indialastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud, kuid sõjakraami asemel saadi üha uusi lubadusi ning nüüd on vaidlus kohtus.

RKIK-i tollane juht Magnus-Valdemar Saar ütles, et mitte ühtegi suurt otsust ei tehtud ilma ministeeriumi juhtide heakskiiduta. Esimese lepingu läbirääkimiste ajal oli lisaks minister Hanno Pevkurile asjaga kursis ka toonane kantsler Kusti Salm ning edaspidi hoiti inforingis uut kantslerit Kaimo Kuuske.