Reinsalu: Michal peaks kogu valitsusega tagasi astuma

Isamaa esimees Urmas Reinsalu hinnangul peaks peaminister Kristen Michal valitsusega tagasi astuma. Kui Michal seda ei tee, on Reinsalu sõnul parlamendil põhjust talle umbusaldust avaldada

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas oma sotsiaalmeedias, et valitsus laguneb üha kiiremini seestpoolt. Näitena tõi Reinsalu kaitseminister Hanno Pevkuri, kes astus ametist tagasi möödunud nädalal, mil selgus, et 70-miljoniline relvatehing India ettevõtte Dataseliga osutus problemaatiliseks.

"Veel nädal varem oli Pevkur kindel, et ei lähe kuhugi, siis otsustas kiiresti tagasi astuda.

Arvestades seda, et avalikkus on sellest skandaalist näinud üksnes jäämäe tippu, ei ole tegelik tagasiastumise vahetu põhjus veel selgunud. Liialt palju on olnud vassimist ja varjamist. Korralagedus kaitseministeeriumi valitsemisala juhtimises näitab, et paraku on Reformierakond olnud riigikaitse juhtimises suutmatu," ütles Reinsalu.

Isamaa esimehe sõnul iseloomustab Reformierakonna trööstitut olukorda ka see, et enda erakonna poliitiku asemel tuuakse kaitseministriks Martin Herem, kes lahkus Pevkuri alluvuses ise kaitseväe juhataja ametist ennetähtaegselt ning on hiljem riigikaitseliste otsuste ja ka otsustamatuse osas olnud kriitiline.

"Sisemises ummikus antakse enne valimisi vastutus välisele inimesele, kes poliitilist vastutust kandma ei hakka. Omaette küsimus on valitsuse poolt kantsler Kaimo Kuuse vallandamine, mille põhjusena tuuakse esile ületamatuid erimeelsusi uue ministriga (Herem - toim) riigikaitse korraldamises," sõnas Reinsalu.

Poliitiku hinnangul on avalikkusel on õigus teada, milles kahe mehe vahelised erimeelsused seisnevad.

Reinsalu tõi ka välja kolmapäeval avaldatud uudise, et energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt otsustas ametist lahkuda, kellest jääb poliitiku sõnul maha segadus.

"Juba räägitakse järgmistest ministritest, kes võivad lahkuda. Oomenlikult teatas Kuldar Leis: mina jään! Täpselt samu sõnu kasutas Hanno Pevkur nädal tagasi," ütles Reinsalu.

Isamaa esimehe sõnul püüab Reformierakond loetud kuud enne valimisi ametisse panna inimesi väljaspoolt poliitikat, et hägustada vastutust tehtu ja tegematajätmiste eest.

"Nii toimis ka Koonderakonna valitsus enne lõppu. Selline sisemine tõmblemine tähendab Eestile raisatud aega. Peaminister Michalil oleks otstarbekas selles segaduses kogu valitsusega tagasi astuda. Kui ta seda ei tee, on parlamendil põhjust talle umbusaldust avaldada. Kui see toetust ei peaks koguma, vastutavad selle segaduse jätkumise eest kõik saadikud, kes valitsuse toetuseks hääletamata jätavad," sõnas Reinsalu.