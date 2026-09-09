X!

Reinsalu: Michal peaks kogu valitsusega tagasi astuma

Eesti
Isamaa esimees Urmas Reinsalu.
Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Eesti

Isamaa esimees Urmas Reinsalu hinnangul peaks peaminister Kristen Michal valitsusega tagasi astuma. Kui Michal seda ei tee, on Reinsalu sõnul parlamendil põhjust talle umbusaldust avaldada

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas oma sotsiaalmeedias, et valitsus laguneb üha kiiremini seestpoolt. Näitena tõi Reinsalu kaitseminister Hanno Pevkuri, kes astus ametist tagasi möödunud nädalal, mil selgus, et 70-miljoniline relvatehing India ettevõtte Dataseliga osutus problemaatiliseks.

"Veel nädal varem oli Pevkur kindel, et ei lähe kuhugi, siis otsustas kiiresti tagasi astuda.
Arvestades seda, et avalikkus on sellest skandaalist näinud üksnes jäämäe tippu, ei ole tegelik tagasiastumise vahetu põhjus veel selgunud. Liialt palju on olnud vassimist ja varjamist. Korralagedus kaitseministeeriumi valitsemisala juhtimises näitab, et paraku on Reformierakond olnud riigikaitse juhtimises suutmatu," ütles Reinsalu.

Isamaa esimehe sõnul iseloomustab Reformierakonna trööstitut olukorda ka see, et enda erakonna poliitiku asemel tuuakse kaitseministriks Martin Herem, kes lahkus Pevkuri alluvuses ise kaitseväe juhataja ametist ennetähtaegselt ning on hiljem riigikaitseliste otsuste ja ka otsustamatuse osas olnud kriitiline.

"Sisemises ummikus antakse enne valimisi vastutus välisele inimesele, kes poliitilist vastutust kandma ei hakka. Omaette küsimus on valitsuse poolt kantsler Kaimo Kuuse vallandamine, mille põhjusena tuuakse esile ületamatuid erimeelsusi uue ministriga (Herem - toim) riigikaitse korraldamises," sõnas Reinsalu.

Poliitiku hinnangul on avalikkusel on õigus teada, milles kahe mehe vahelised erimeelsused seisnevad.

Reinsalu tõi ka välja kolmapäeval avaldatud uudise, et energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt otsustas ametist lahkuda, kellest jääb poliitiku sõnul maha segadus.

"Juba räägitakse järgmistest ministritest, kes võivad lahkuda. Oomenlikult teatas Kuldar Leis: mina jään! Täpselt samu sõnu kasutas Hanno Pevkur nädal tagasi," ütles Reinsalu.

Isamaa esimehe sõnul püüab Reformierakond loetud kuud enne valimisi ametisse panna inimesi väljaspoolt poliitikat, et hägustada vastutust tehtu ja tegematajätmiste eest.

"Nii toimis ka Koonderakonna valitsus enne lõppu. Selline sisemine tõmblemine tähendab Eestile raisatud aega. Peaminister Michalil oleks otstarbekas selles segaduses kogu valitsusega tagasi astuda. Kui ta seda ei tee, on parlamendil põhjust talle umbusaldust avaldada. Kui see toetust ei peaks koguma, vastutavad selle segaduse jätkumise eest kõik saadikud, kes valitsuse toetuseks hääletamata jätavad," sõnas Reinsalu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:28

Brennan saavutas karjääri esimesel suurtuuril viienda võidu

19:04

Fotograaf Luca Berti: Eesti idapiir on eksootiline, dramaatiline ja kurb

18:54

Kristiina Reidolv: linnahall vastab kõige paremini küsimusele "palju maksab?"

18:50

VAATA OTSE | Tammeka võõrustab lähirivaali Paidet Uuendatud

18:47

Pärnu ja Märjamaa vahel käib ehitus täies mahus

18:47

Eelarvenõukogu soovitab rakendada taas siseriiklikke eelarvereegleid

18:43

Thieli toetatud idufirma hakkab USA-s ja Saksamaal kaugmaarelvi tootma

18:43

Tšiili ralliks lubatakse ekipaažidele rohkem rehve

18:42

Narva jõe ääres valmib uus teelõik

18:40

Päevakaja (09.09.2026 18:00:00)

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.09

India ettevõttega kontakti loomise ajal võtmerollides olnud isikud vaikivad

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

12:02

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

08.09

Island kutsus Trumpi kaardipostituse tõttu välja USA suursaadiku

08.09

Kaimo Kuusk: kui minister mind ametist vabastab, siis nii see on Uuendatud

15:48

Ukraina õhurünnak tabas Novorossiiski sadamat Uuendatud

08.09

Datasel: meie andmed näitavad RKIK-i lepingute väärtuseks üle 150 miljoni euro

16:29

Michal teeb Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks Uuendatud

15:30

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

08:48

USA hävitas viis Iraani naftatankerit, Teheran vastas õhurünnakutega

ilmateade

SPORT

19:28

Brennan saavutas karjääri esimesel suurtuuril viienda võidu

18:50

VAATA OTSE | Tammeka võõrustab lähirivaali Paidet Uuendatud

18:43

Tšiili ralliks lubatakse ekipaažidele rohkem rehve

18:06

Curacao MM-ile juhendanud Advocaati lepingule lisati veel aasta

loe: kultuur

19:04

Fotograaf Luca Berti: Eesti idapiir on eksootiline, dramaatiline ja kurb

18:54

Kristiina Reidolv: linnahall vastab kõige paremini küsimusele "palju maksab?"

16:50

Tuleval aastal astub Alexela kontserdimajas üles näitleja John Malkovich

16:34

Raul Sööt: John Coltrane'i album "A Love Supreme" on minu jaoks täiuslik

loe: eeter

16:01

Füsioterapeut Priit Teniste: liigesed saavad toitu ainult liikudes

15:30

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

14:36

"Elu loomaaias" uude hooaega jagub delikaatseid ja dramaatilisi hetki

14:25

Fred Puss: adramaarevisjonid aitavad eestlastel oma esivanemaid leida

Raadiouudised

18:25

Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku kaitseministiks hakata

17:10

Sutt taandub ministriametist

17:00

Eelarvenõukogu: kuigi majandus kasvab, on riigirahanduse väljavaade endiselt keeruline

16:55

Ida-Virumaal katsetatakse pilootprojekti kodus kukkunud inimeste aitamiseks

15:20

Raadiouudised (09.09.2026 15:00:00)

12:40

Kunstivarguste laine paneb Prantsusmaa muuseume kultuuriväärtuste kaitset tugevdama

12:20

Raadiouudised (09.09.2026 12:00:00)

10:30

Seadusemuudatus võimaldab isiklikuks tabeks toodetud taastuvenergiat teistega jagada

09:55

Õpiränne kogub populaarsust ka kutseõppurite seas

09:55

Riik võib hakata äriregistrist kustutama aruannetega hilinenud ettevõtteid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo