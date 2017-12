"Okas 2017 näitas selgelt nii seda, et riigi kutse peale tullakse kokku kui ka seda, et juba järgmisel päeval peale linnakusse kogunemist oli äsja formeeritud pataljon võimeline väljaõpet alustama. Ning mis kõige tähtsam: üksus oli lahingvõimeline," ütles kindral Terras. "Reservväelased on ära teeninud nii suure tänu kui tunnustuse."

