Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas oktoobris aastaga 11,3 protsenti

Kõige populaarsemad otsesihtkohad olid Berliin, Stockholm, Frankfurt, Riia ja Varssavi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tšarterlendude kõige populaarsem sihtkoht oli Antalya.

Aasta esimese kümne kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku ligi 2,8 miljonit reisijat ehk üle üheksa protsendi enam kui mullu samal perioodil. Mullu läbis Tallinna lennujaama üle kolme miljoni ehk rekordarv reisijaid.

"See on 11 protsenti rohkem kui eelmine aasta ja kõikide aegade rekord. Loomulikult, see teeb meile head meelt. Teisest küljest paneb ka meile surve liikuda edasi reisiterminali laiendamisega, sest meie tänane terminal on jäänud väikeseks. Eriti tipptundidel ajal on arvatavasti paljud reisijad tundnud, et terminal on väike. Seda on vaja suuremaks teha ja sellega me tegeleme ja ma usun, et me saame mõne aasta jooksul terminali suuremaks," rääkis lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.