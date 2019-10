Pärnu lennujaam leidis terminali laiendamise projekteerija

Projekteerimine läheb maksma ligi 144 000 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uuendatud ja laiendatud terminal peaks korraga mahutama 80 saabuvat ja 80 lahkuvat reisijat.

Augustis toimunud hankemenetlus lõpetati töövõtjat välja valimata ja siis levis arusaam, et Pärnu lennujaama laiendust ei tule.

"Lennujaam tuleb päris kindlasti. Just täna sain Tallinna lennujaama juhatuselt kinnituse, et kõik tööd kulgevad plaanipäraselt. Ja nagu täna on lubatud, siis 21. mail 2021. aastal on Pärnu lennujaam valmis ja ootab lennukeid," rääkis Pärnumaa arenduskeskuse juhataja Erik Reinhold.

"Ma saan aru, et vahepeal tekkis segadus riigieelarve tehnilise lugemise oskusega. Ehk siis riigieelarves kajastuvad investeeringud siis, kui need on tehtud. 21. aasta eelarves on see number olemas," selgitas Reinhold segadust, miks vahepeal üldse arvati, et lennujaama laiendust ei tulegi.