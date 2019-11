"Praegune olukord muutub juba piinlikuks, kuna Leedus on juba mitu aastat süsteem, kus ringhäälingu rahastamine on seotud mingi protsendi ulatuses aktsiisi- ja tulumaksuga," selgitas Roose Äripäevas.

ERR-i juhatuse esimees lisas, et ka Läti on lähiajal kultuuri- ja rahandusministeeriumi toel minemas üle samasugusele rahastussüsteemile, kui on seda Leedus.

Eestis rahastatakse rahvusringhäälingut otse riigieelarvest.