Tallinna Majanduskool pakub oma remontivajavat õpilaskodu haridusministeeriumile

Teisalt on õpilaskodus ööbijate arv viimaste aastatega vähenenud nii palju, et ainult Majanduskooli õppuritest voodikohad ei täitu. Pöördumises Haridus- ja Teadusministeeriumi poole soovib kool õpilaskodu ministeeriumile üle anda, aga seadusele tuginedes ei saa ministeerium õpilaskodu pidajaks hakata. Jane Saluorg uuris, milline on praegune seis ja mis saab Tallinna Majanduskooli õpilaskodust edasi.