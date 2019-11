Rävala ja Estonia puiestee vahele kerkib klaaskatusega hiigelhoone

Kvartali arhitektuurikonkursi võitjaks kuulutati reedel KOKO arhitektide töö.

Enam kui 67000-ruutmeetrise brutopinnaga Rävala Galerii kerkib neljale kesklinna krundile, sealhulgas kunagise projekteerijate maja ja Meloni kaubamaja asemele. Kvartalisse tulevad teenindus-, kaubandus- ja büroopinnad ning hotell.

Lisaks hoonetele rajatakse Rävala ja Estonia puiestee vahele sisetänav, haljastatud väljakud, välikohvik kui purskkaev. Hoone viimastel korrustel on varikatustega kaetud avarad terrassid, kust avanevad vaated Tammsaare pargile ja Rävala puiesteele. Hoone arhitektuuris kasutatakse paekiviplaate, tumedat graniiti ning messingit.

Kvartali eestvedaja, Brave Capitali juhi Veljo Kuuse sõnul oli konkursi eesmärk leida parim võimalik arhitektuurne lahendus, et muuta hooletusse jäänud linnaruumi osa mitmekesiseks, kaasaegseks ja meeldivaks linnasüdameks, kus eriti mõnus on olla jalakäijatel.

Võidutöö lahenduse interjööri keskne idee on klaaskatusega hoonet läbiva galeriitänava loomine

"Andsime arhitektuurikonkursi tingimustes ette ülesande, et hooned peavad ümbritseva keskkonnaga sobima ning, et pind oleks liigendatud ja tavalisest tänavaseinast märksa põnevam," rääkis Kuusk.

Žürii liikme, arhitektide liidu liikme Raivo Puusepa sõnul on KOKO projekt suurejooneline ja kesklinna arhitektuuri vääriline. "Sissepääsud on väga hästi markeeritud ning väga silmapaistev on ka avar galerii ja jalakäijate tsoon Rävala ja Estonia puesteede vahel," ütles Puusepp.

Kvartali arhitektuurikonkursi lõppvooru jõudsid kavandid arhitektuuribüroodelt Allianss Arhitektid, Arhitekt 11, KOKO arhitektid ja Martin Aunin. Konkursi eriauhinna võitis Allianss Arhitektid.

Arhitektuurikonkursi žüriisse kuulusid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk, Go Groupi juht Jüri Etverk, Arhitektide Liidu esindajad Raivo Puusepp ja Karli Luik ning Brave Capitali juht Veljo Kuusk.

Kvartali investorid on Brave Capital, Go Group ning Norber Grupp.