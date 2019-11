Isamaa volikogu koguneb Tartus

Poliitilisest olukorrast teeb ülevaates erakonna esimees Helir-Valdor Seeder; oma valdkondadest teevad ülevaated kaitseminister Jüri Luik, kultuuriminister Tõnis Lukas, rahvastikuminister Riina Solman

Isamaa volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul keskendub seekordne volikogu Isamaa poliitilistele prioriteetidele, milleks on eesti keel ja teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine.

"Me usume, et Eesti inimeste heaolu sõltub ennekõike nende endi panusest ja pingutusest ning võimalikult vähesest riigi sekkumisest. Nendest põhimõtetest lähtub ka plaanitav pensionireform, mis annab inimestele vabaduse oma säästude üle ise otsustada," ütles Sester.

Seederi sõnul jätkab Isamaa pingutusi ka selle nimel, et kõik Eesti elanikud valdaksid heal tasemel eesti keelt.

"Eesti keele staatus ja roll meie ühiskonnas seisab silmitsi mitmete väljakutsetega. Lahendusi vajab nii eesti keele kaitse avalikus ruumis kui ka eesti keele areng teaduskeelena. Samuti tuleb jätkata pingutusi üleriiklikul ja kohalikul tasandil, et minna üle eestikeelse haridusele arvestades kõikide omavalitsuste eripärasid," ütles Seeder enne volikogu.

Isamaa volikogu on erakonna kõrgeim esinduskogu erakonna suurkogude vahelisel ajal. Volikogu koosneb erakonna eestseisuse liikmetest ja iga piirkonna esindajatest, kellest üks on piirkonna esimees ja teised valitud piirkonna üldkogu poolt. Isamaa erakonna volikogus on praegu 131 hääleõiguslikku volikogu liiget.