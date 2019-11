Rootsi päästeenistustele teatas plahvatusest mitu murelikku kodanikku. Politsei kõneisiku sõnul saadeti sündmuskohale rohkelt korrakaitsjaid ja pommirühm uurib plahvatuse jälgi.

"Tegemist on keskse kohaga, mille ümbruses liigub palju inimesi," ütles politsei kõneisik Katarina Rusin Rootsi uudisteagentuurile TT.

Autoplahvatuses ilmselt keegi kannatada ei saanud.

Vaid mõni hetk pärast plahvatust leidis kesklinnas Möllevångi väljaku piirkonnas asuvas pitsarestoranis aset tulistamine. Ühe haavatu leidis politsei sündmuskohalt, teine jõudis veidi hiljem ise haiglasse.

Ajalehe Expressen andmeil üks teismelistest noorukitest suri haiglas.

Nende sündmuste vahele jäid vaid mõni minut. Rusini sõnul uurib politsei, kas juhtumid võivad olla omavahel seotud.

Sel aastal on Rootsis olnud umbes 100 juhtumit, mille puhul on kohale kutsutud pommirühm. Mullu samal ajal oli neid 39. Malmös oli eelmisel aastal 45 plahvatust ja sel aastal on neid olnud 28.

Pommirühma pressikonverentsil öeldi, et plahvatused on muutunud üha ohtlikumaks ja neid leiab aset erinevaid paigus, ka väiksemates linnades.

Malmös endas on plahvatuse arv siiski languses. Politsei andmeil on tänavu seal kärgatanud 28 plahvatus. Ülemöödunud aastal oli neid 58 ja mullu 45.

Politsei püüdis olukorda rahustada, öeldes, et põhjust paanikaks ei ole.

"Teeme kõik, et tagada inimestele Rootsis turvaline elu," lausus Rootsi politsei ülemkomissar Anders Thornberg.

Taani valitsus teatas oktoobris on alustab piiril Rootsiga kontrolli. Ajutistena mõeldud kontrollide taustal on mure vägivaldse kuritegevuse levimise pärast üle piiri.